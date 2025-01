La nueva serie que estrenó 3 capítulos y no te podes perder

Disney+ calienta motores para un 2025 lleno de emociones con el estreno de una serie dramática creada por Dan Fogelman, la mente detrás del éxito "This Is Us". La plataforma lanzó recientemente los primeros capítulos, revelando una historia cargada de misterio, suspenso y un elenco de primer nivel encabezado por Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson.