La Nación: La insólita imagen para promocionar una aerolínea

La importancia de nombrar de forma específica los ficheros es evidente, lo que Firtman expone con esto es que quizás el factor humano también se sumó a la falta de chequeos del material visual que acompañaba el artículo:

Lo más probable es que un editor se equivocó al elegir de la lista de "imágenes para portada" que había del día y vio una con un nombre que decía avión (que también estuvo en la portada) y pensó que iba a esa con esa nota, pero evidentemente no lo chequea (o es ignorante y ni se dio cuenta qué era) y lo peor, no hay ningún control editorial (o también falló ese control) sobre la portada. No deja de ser macabro el resultado. Lo más probable es que un editor se equivocó al elegir de la lista de "imágenes para portada" que había del día y vio una con un nombre que decía avión (que también estuvo en la portada) y pensó que iba a esa con esa nota, pero evidentemente no lo chequea (o es ignorante y ni se dio cuenta qué era) y lo peor, no hay ningún control editorial (o también falló ese control) sobre la portada. No deja de ser macabro el resultado.

De dónde viene la imagen del siniestro avión

En 2010, Telenoche difundió una investigación para localizar los aviones utilizados en los vuelos de la muerte, y uno de ellos, el de la imagen de La Nación llamado Skyvan, fue repatriado al país y recientemente presentado por Cristina Kirchner en un acto junto a Sergio Massa.

La documentación encontrada a bordo de uno de ellos en Fort Lauderdale condujo a la detención de tres pilotos, 2 de ellos todavía comandantes de Aerolíneas Argentinas: Mario Arru, Alejandro D’ Agostino y Enrique de Saint Georges fueron acusados del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

