El Gobierno seduce con la promesa de 'evaluar' retenciones

Esto debemos hacerlo con muchísima prudencia y responsabilidad porque no podemos resentir los ingresos de las cuentas del Estado

También afirmó que en los próximos meses seguirán trabajando para acompañar al sector primario con medidas en el marco de la sequía.

En ese marco, aseguró que el ministro pidió "más trabajo que nunca, más compromiso que nunca, más cerca de la gestión que nunca". "En la medida que podamos, vamos a dar respuesta y las estamos dando", afirmó el secretario, quien señaló que "los ciclos productivos no se recomponen de un día para el otro".

Indicó que "si bien hay humedad ahora en el suelo y la expectativa de siembra del trigo es muy buena, hay que seguir acompañando con financiamiento para insumos, con fondos rotatorios para las cooperativas, con transferencias para las provincias para que sigan asistiendo a los pequeños y medianos productores".

Juan José Bahillo La combinación "campaña y retenciones", ya es un clásico, y desde el campo toman con pinzas la promesa de Bahillo.

"Nosotros hemos tenido una cantidad importante de medidas de asistencia y programas en esta sequía que es la más importante en los últimos cien años, que nos restringió en un 50% el volumen de exportaciones", subrayó Bahillo, quien subrayó además la importancia de "seguir acompañando porque la ganadería no se recompone de un día para el otro".

El secretario señaló que "en la agricultura, el primer cultivo que vamos a tener en la campaña de fina es trigo y cebada a partir de noviembre / diciembre", por lo cual hay "que seguir de cerca a los productores".

Aseguró que la gestión seguirá "de la misma manera que trabajamos los últimos diez meses, con muchísima intensidad, con muchísima presencia, siguiendo muy de cerca los temas y muy comprometidos con cada uno de los sectores en las problemáticas".

Respuesta del campo

Con cautela ante las palabras de Bahillo, desde la Mesa de Enlace indicaron: "Si realmente hay un proyecto (de modificación), primero tenemos que evaluarlo y luego opinar".

"Esperemos ver a qué se refiere con esto; probablemente no es nuestra propuesta u otra, como no tuvimos respuestas", dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) e indicó que lo expresado por el secretario de Agricultura puede ser "campaña" o "algo concreto".

Con "nuestro propuesta" Achetoni hizo referencia a la que le habría hecho llegar tanto a Sergio Massa (antes de conocerse la candidatura) como a Bahillo hace unos días, iniciativa que apunta a que en 5 años no haya retenciones:

Comienza con una quita para las primeras 300 toneladas producidas en el primer año de vigencia del sistema y un recorte del 20% para el resto del volumen sobre la alícuota vigente (la soja tributa un 33% en el grano y el maíz y el trigo, entre otros productos, un 12%). Al quinto año se queda en cero derechos de exportación

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó que se hable del tema y dijo:

Que el secretario de Agricultura hable del tema de las retenciones significa un paso adelante. Fue necesaria una sequía tan fuerte para poner de manifiesto los daños que provocan este tipo de políticas públicas. Esperemos que se animen a eliminarlas porque los resultados serán muy importantes para la economía y el país

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), indicó:

Propuestas sobre los derechos de exportación se han hecho muchas y el Gobierno las conoce, la voluntad de tratar el tema es lo que tiene que aparecer, pero sin excusas, si no siempre se pone como obstáculo el financiamiento del Estado. Para ser claro, el financiamiento del Estado no tiene que estar a cargo de un solo sector y, además, empieza con ahorrar en gastos innecesarios por parte del mismo

En cambio, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, dijo que, en su opinión, hoy la inflación, el atraso y la brecha cambiaria "son mucho más urgentes"...

