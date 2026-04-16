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"ME PREOCUPA CASI TODO"

La dura advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei

La actriz Griselda Siciliani expresó su desesperanza por la falta de apoyo estatal, aunque destacó el valor y el compromiso por parte del sector artístico.

16 de abril de 2026 - 11:50
La fuerte advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei.

La fuerte advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei.

Foto: Captura de video X 16/04/2026

"Me preocupa casi todo de la situación actual en la cutlura. Casi todo. Es a priori, desesperanzador. Todas las medidas, las ideas, lo que se piensa acerca de la cultura. Cómo se piensa, los discursos que se arman muchas veces falsos. Las ideas erróneas que se transmiten mal a propósito para que las cuestiones de la cultura se entiendan mal", explicó con seriedad.

La dura advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei - Urgente24
Griselda Siciliani lamentó la falta de apoyo estatal con las ficciones nacionales.

Griselda Siciliani lamentó la falta de apoyo estatal con las ficciones nacionales.

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Aunque posteriormente destacó: "Me da mucha esperanza los que hacemos la cultura". "Me da esperanza que seguimos haciendo cosas, que nos seguimos juntando, que seguimos teniendo ilusión y haciendo lo que hacemos colectivamente. Me parece que eso no puede valer cero", sumó la actriz.

Al respecto de las producciones locales destacó que "tiene un valor" y señaló que es importante "hablar de nosotros mismos" ante el mundo. "Todos los contenidos se van a parecer si no está la singularidad de aquel artista que está en no sé dónde y no tiene el apoyo de nadie para contar lo que quiere contar en su singularidad", destacó.

Griselda Siciliani descartó una reconciliación con Luciano Castro

En diálogo con la movilera del programa que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve, Griselda Siciliani habló sobre su expareja Luciano Castro y desmintió que se hayan reconciliado.

“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, expresó la reconocida actriz.

Ante la insistencia por parte de la cronista, también dejó en claro que el contacto con su expareja ya no forma parte de su presente: “No seguimos hablando”.

Asimismo, cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, la artista evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades: "Yo no hablo de estas cosas”.

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