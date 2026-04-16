En medio de la promoción de lo será la cuarta temporada de la serie Envidiosa de Netflix, Griselda Siciliani accedió a una entrevista periodística en el canal de streaming Gelatina y no dudó en opinar al respecto de la situación de la ficción en el gobierno de Javier Milei.
"ME PREOCUPA CASI TODO"
La dura advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei
La actriz Griselda Siciliani expresó su desesperanza por la falta de apoyo estatal, aunque destacó el valor y el compromiso por parte del sector artístico.
"Me preocupa casi todo de la situación actual en la cutlura. Casi todo. Es a priori, desesperanzador. Todas las medidas, las ideas, lo que se piensa acerca de la cultura. Cómo se piensa, los discursos que se arman muchas veces falsos. Las ideas erróneas que se transmiten mal a propósito para que las cuestiones de la cultura se entiendan mal", explicó con seriedad.
Aunque posteriormente destacó: "Me da mucha esperanza los que hacemos la cultura". "Me da esperanza que seguimos haciendo cosas, que nos seguimos juntando, que seguimos teniendo ilusión y haciendo lo que hacemos colectivamente. Me parece que eso no puede valer cero", sumó la actriz.
Al respecto de las producciones locales destacó que "tiene un valor" y señaló que es importante "hablar de nosotros mismos" ante el mundo. "Todos los contenidos se van a parecer si no está la singularidad de aquel artista que está en no sé dónde y no tiene el apoyo de nadie para contar lo que quiere contar en su singularidad", destacó.
Griselda Siciliani descartó una reconciliación con Luciano Castro
En diálogo con la movilera del programa que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve, Griselda Siciliani habló sobre su expareja Luciano Castro y desmintió que se hayan reconciliado.
“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, expresó la reconocida actriz.
Ante la insistencia por parte de la cronista, también dejó en claro que el contacto con su expareja ya no forma parte de su presente: “No seguimos hablando”.
Asimismo, cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, la artista evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades: "Yo no hablo de estas cosas”.
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