La dura advertencia de Griselda Siciliani sobre la cultura en el gobierno de Javier Milei

Griselda Siciliani descartó una reconciliación con Luciano Castro

En diálogo con la movilera del programa que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve, Griselda Siciliani habló sobre su expareja Luciano Castro y desmintió que se hayan reconciliado.

“No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, expresó la reconocida actriz.

Ante la insistencia por parte de la cronista, también dejó en claro que el contacto con su expareja ya no forma parte de su presente: “No seguimos hablando”.

Asimismo, cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, la artista evitó profundizar, aunque su respuesta fue clara y sin ambigüedades: "Yo no hablo de estas cosas”.

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