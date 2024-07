La categórica reflexión de Facundo Arana entre la felicidad y la seguridad económica

Facundo Arana habló sobre su salud

En mayo el artista expresó mediante redes sociales que tras hacerse chequeos médicos le extrajeron un carcinoma en estadio temprano que tenía en la piel.

A raíz de ese episodio, Fernando Dente aprovechó que lo tuvo como invitado en la noche del jueves (18/07) para preguntarle como se encontraba actualmente.

"Era una pequeña lesión que no se curaba, no cicatrizaba. Yo tengo una cicatrización increíble. Eso lo fui a hacer ver y de golpe me dicen vamos a sacarlo", manifestó en Noche al Dente.

Y posteriormente sumó: "Eso es detección temprana y es sacar algo que puede ser pre canceroso y puede que no pero hay que sacarlo".

