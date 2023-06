Jimena Barón y la araña: Gianinna Maradona rompe el silencio

353768469_1022170632109556_885296422116315719_n.jpg

Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados