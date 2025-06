George R. R. Martin banca la peli de Elden Ring mientras debe una novela desde 2011

No es solo que esté ocupado. En diciembre pasado, el propio Martin confesó: "Lamentablemente llevo 13 años de retraso. Cada vez que lo digo, me pregunto: ‘¿Cómo puede ser?’ Pero pasa un día a la vez." Y fue más allá: "Quizás tengan razón los que dicen que nunca lo voy a terminar. No sé. ¡Pero estoy vivo ahora! ¡Y bastante vital!"

image.png Tras 13 años de espera, Vientos de Invierno sigue sin fecha. Martin prioriza los proyectos audiovisuales y admite que quizá nunca termine el libro, aunque aún no se rinde.

El escritor tiene en carpeta cuatro spin-offs de Juego de Tronos, más temporadas de La Casa del Dragón, además de estar metido hasta el cuello en producciones como Dark Winds, junto a Robert Redford. A esta altura, su pasión parece estar más en la producción audiovisual que en cerrar la historia que empezó hace más de dos décadas.

Para colmo, definió a Vientos de Invierno como "la maldición de su vida", lo cual no suena muy alentador. Y muchos ya empezaron a hacer las paces con la idea de que ese final quizás nunca llegue. Algunos incluso especulan que, llegado el caso, sea otro autor el que cierre la saga post mortem. Un final poco épico para una historia que cambió la fantasía para siempre.

