Estalló Sabrina Rojas: Griselda Siciliani confirmó romance con Luciano Castro

Cuando le consultaron si había salido con otros famosos y quienes eran, Rojas disparó picante: " No, porque me siento Griselda Siciliani contando lo que nadie me preguntó".

Luego retrucó: "Ojalá el gordo esté bien, se enamore y si quiere volver a ser padre que lo sea, pero yo no tengo nada que ver", expresó de forma directa la conductora. Además, ¿ironizó?: " Esa pareja debe ser un fuego, si sucede hay que celebrarlo".

La modelo habló acerca de su matrimonio con el actor y del momento en el cual se dio cuenta que ya no estaba enamorada de él.

Fue en Socios del Espectáculo donde Sabrina Rojas expuso todos los "males" que tenía su matrimonio con Luciano Castro. La misma no dudó en ventilar todo lo que le molestaba del actor y dejó a todos realmente paralizados.

"Me pasó que el último tiempo sentía sus ruidos y decía: 'Ay Dios mío, quiero que se vaya'", soltó la modelo. "Supongo que a él también le pasaba conmigo", indicó. "Me di cuenta que se me había ido el amor después de que nos separamos. Me separé con un dolor. Sentía que no me iba a poder volver a enamorar", dijo Sabrina.

Más contenido en Urgente24:

Un hotel termal que es un paraíso natural en Argentina

Alucinante: Este hotel se encuentra dentro de un avión

Visa cambia rotundamente las tarjetas de crédito y débito: cómo afectará a los usuarios

Un pasadizo oculto en medio de la selva en Argentina

Un pueblito muy pintoresco para pasear frente al río