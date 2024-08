Escándalo: Pampita y García Moritán se pelearon por culpa de Benjamín Vicuña

“La orden, que Pampita conocía muy bien, era que Vicuña no saliera en ninguna foto, que no tuviera ningún protagonismo. ¿Por qué esto? Porque buena parte de la fiesta se costeaba con canjes, y después había que devolverles a los emprendedores con publicaciones en las redes sociales. Entonces Moritán no quería que apareciera Vicuña”, deslizó la periodista. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado.