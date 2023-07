Elton John a favor de Kevin Spacey en juicio por abuso sexual

La presunta víctima de Spacey explicó ante el Tribunal que tal vez se equivocó en el año, pero insistió en que el actor lo tocó violentamente mientras conducía el vehículo que casi se sale de la calle: “No fue como una caricia…Era como una cobra que salía y se agarraba”

image.png Un boceto de la corte muestra a Kevin Spacey dando testimonio en medio de su juicio por agresión sexual.

Sin embargo, Spacey se autoproclama como inocente y asegura que nunca pensó que el hombre que conoció 20 años después iba a “apuñalarle por la espalda".

No obstante, Kevin Spacey posee un largo prontuario de denuncias públicas y ante la Justicia por acoso, abuso y conductas inapropiadas. Tal es así que en el 2017, en pleno auge del movimiento ‘MeToo’ tras el caso del productor Harvey Weinstein, el actor de Star Trek, Anthony Rapp, rememoró cuando fue acosado por Spacey a sus 14 años en una fiesta en los 80.

image.png Anthony Rapp

Del mismo modus operandi, Harry Dreyfuss, hijo del también actor Richard Dreyfuss, soltó públicamente que Spacey lo había manoseado a sus 18 años cuando acompañó a su padre a un set de filmación.

En el 2019, un masajista también le inició a Spacey una demanda judicial por agresión sexual, acusándolo de haberlo abusado en una sesión, aunque el caso quedó en la nada misma porque la persona murió.

Asimismo, el ex marido de la princesa Martha Louise de Noruega, Ari Behn, un reconocido escritor que se suicidó poco después de contarlo, detalló otra agresión sexual que sufrió hace una década de parte de Spacey en una ceremonia de los Premios Nobel en Oslo.

image.png Ari Behn

"Tuvimos una gran conversación, y se sentó a mi lado", explicó a la BBC. "Después de cinco minutos dijo: 'Oye, salgamos a fumar un cigarrillo'. Luego pone su mano debajo de la mesa y me agarra los testículos", contó.

No es un dato menor que el Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña registró unos cinco cargos de violación y abuso sexual ocurridos en Londres y en Gloucestershire, entre 2005 y 2013. Mientras que, el actor mexicano Roberto Cavazos y sus ex compañeros recibieron acoso de parte de Spacey cuando era director del teatro Old Vic, en Londres.

