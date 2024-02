Eliana Guercio abandonó 'El Club Del Moro' sin cachetazo

No voy a estar un tiempo porque mi chiquitita empieza primer grado y quiere que el papá o la mamá la lleve al colegio… Y como Sergio –Romero, el esposo– entrena a la mañana, siempre las prioridades son los chicos, obviamente… pero no tuve problema No voy a estar un tiempo porque mi chiquitita empieza primer grado y quiere que el papá o la mamá la lleve al colegio… Y como Sergio –Romero, el esposo– entrena a la mañana, siempre las prioridades son los chicos, obviamente… pero no tuve problema

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1760368065672302771&partner=&hide_thread=false ELIANA GUERCIO CUENTA SU VERDAD: ¿QUÉ PASÓ CON EDITH HERMIDA?



Mirá #Intrusos EN VIVO: https://t.co/jm6Knrbnwe pic.twitter.com/wGDHrgCBS3 — América TV (@AmericaTV) February 21, 2024

Sin embargo, Pampito le enrostró a Ubfal que eso no era así, que él tenía otra información de otra fuente. “Entre Edith y Eliana hubo una pelea y el que tomó la decisión de que no esté más en el programa fue Santiago Del Moro”

