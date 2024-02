Monotributistas: Cómo hacer valer el pago por la obra social

Monotributistas: Pasos para hacer rendir los aportes a la obra social

Aunque a partir del aporte incremental, la lógica sería que los monotributistas no deberían tener problemas para acceder a la obra social, lo cierto es que todavía poseen todo tipo de trabas. “En primer lugar porque se paga todos los meses y no se lo afilia”, destacó Villafañe quien agregó que el monotributistas es “estafado” con la connivencia del Estado que obliga a aportar a una obra social que no le da cobertura.

Pese a esto y mientras se da pelea para que esto cambie, desde la Asociación de Monotributistas explicaron que los afectados pueden establecer diversas acciones para evitar dicha estafa. La primera tiene que ver con iniciar una acción de amparo de salud para que la obra social a la que aporta lo afilie. “Desde MARA tenemos un convenio con un estudio jurídico que tramita estas acciones sin ningún costo para nuestros asociados”, explicó Villafañe.

monotributistas obra social 1.jpg

Lo segundo que puede hacer el afiliado al monotributo para hacer valer su aporte es realizar un traspaso de obra social. Esto luego de verificar que esa organización reciba monotributistas y tenga una buena cobertura.

Como tercera opción está dejar de pagar el componente 24 ya que, aunque genera deuda, prescribe luego de cinco años. Con relación a este último punto y si se solicita un plan de pago, es preciso evaluar la conveniencia de hacer o no debido a que la deuda por obra social más sus intereses se convierten en un costo muy alto que no se traduce en prestación de salud alguna.

