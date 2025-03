'Coyote vs. Acme' podría llegar a los cines gracias a un salvavidas inesperado

image.png Ketchup Entertainment, que ya rescató otra película de los Looney Tunes, negocia comprar 'Coyote vs. Acme' por 50 millones. Si cierra el trato, el estreno llegaría en 2026.

Ahora, la empresa de distribución quiere repetir la jugada con Coyote vs. Acme, apostando fuerte a un proyecto que había quedado en la cuerda floja. El precio por los derechos rondaría los 50 millones de dólares, una cifra importante para un estudio que generalmente no hace apuestas tan grandes. A pesar de todo, Ketchup tiene experiencia en manejar películas de menor presupuesto y hacerlas rendir bien. Es más, ya tiene varias producciones conocidas, como Hellboy: The Crooked Man y Hipnosis: Arma invisible, que aunque no siempre fueron éxitos arrasadores, mostraron que el estudio sabe cómo manejarse.