Bake Off Argentina y el nuevo invitado estrella: ¿Una rata?

Cerca de los pies del jurado puede detectarse un manchón oscuro que se mueve rápidamente y que no tiene el tamaño para ser una rata, pero que podría ser un tipo de roedor de menor tamaño.

“Chicos, se les pasó la rata. ¿Saben?”, escribió junto a la publicación.

https://twitter.com/hswlls/status/1438130757395009543 una rata en bake off pic.twitter.com/9pcIZ8Mwl7 — mel (@hswlls) September 15, 2021

Los videos que se suben a la app del reloj no suelen tardar en viralizarse y este caso no fue la excpeción. Rápidamente, las imágenes de la supuesta rata en la carpa de Bake Off Argentina se replicaron en todas las redes sociales.

Lejos de horrorizarse, los usuarios se tomaron a chiste la situación. Comenzaron a bromear con la presencia de un “juez invitado” y a anunciar que llegaría Remy, haciendo referencia a la película de Disney, “Ratatouille”, en donde una rata sueña con ser chef.

https://twitter.com/iKATYGIANNIT91/status/1438121454835535877 Habia una rata en el piso de bake off y salió en vivo y en los comentarios decía "tenia de invitado a Ratatoille de jurado especial" NO PARO DE REIR LPM JAJAJAJJAAJAJAJAJAJJSSJSJDJDJ #BakeOffArgentina pic.twitter.com/7uRs90GMas — Ayelen (@iKATYGIANNIT91) September 15, 2021

La respuesta de Telefe

La reacción de los productores de Bake Off Argentina no se hizo esperar. Representantes del programa salieron a explicar la situación y dejaron en claro que no hubo ninguna rata en las cocinas de la competencia de pastelería.

La explicación que dieron desde Telefe fue que se trató de una hoja seca que el viento movió ya que las grabaciones se realizan en una zona de campo.