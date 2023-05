Angel de Brito, picante contra Loly Antoniale: "Se la creyó"

Emerge Loly Antoniale: El cuadro cardíaco de Rial la trajo al ojo mediático

Juan Etchegoyen mantuvo un diálogo con Loly Antoniale para consultarle su opinión respecto al delicado momento de salud que atraviesa su expareja, Jorge Rial, luego de sufrir un infarto. La actitud y las frases que utilizó dejaron en claro su postura, aunque también causaron un poco de sorpresa.

El conductor de 'Mitre Live', informó que Loly había ‘reaparecido’ y se comunicó con ella para saber si podía acceder a dar una entrevista, aunque intuía un 'no' debido al perfil bajo que ahora mantiene la modelo y el tiempo que pasó alejada de los medios.

jorge-rial-5jpg.jpg

“Ella me contestó, le pregunté por la posibilidad de hacerle una entrevista, sabemos que ella ha tomado la postura de desaparecer y no dar ningún tipo de detalle de su actualidad, la reacción de Mariana describe a la perfección la situación”, agregó el periodista.

Posteriormente, explicó cómo se dio el diálogo y puntualizó detalles al respecto, enfatizando en que la modelo se negó a dar cualquier tipo de declaración o exposición a su cotidianidad:

antoniale.jpg

Después de esto, Etchegoyen le consulto si quiere decir algo sobre lo que pasó con Rial, por su calidad de ex-pareja, pero volvió a reforzar la negativa:

Después de esto, Etchegoyen le consulto si quiere decir algo sobre lo que pasó con Rial, por su calidad de ex-pareja, pero volvió a reforzar la negativa:

