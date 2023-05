Romina Uhrig vs. Ángel de Brito: Escándalo en la televisión

image.png

En cuanto a Ángel de Brito, el conductor de LAM (América TV) dictaminó "Yo no soy realmente de mirar mucha tele. Siempre Ángel fue una persona que me caía bien, no me desagradaba para nada. Pero después de lo que hicieron conmigo, la manera de ensuciarme, tan fea... Es tremendo".

Y desde luego, Yanina Latorre no tardó en responderle: “Acá, Rominita de mi corazón, no mentimos. Cuando hablamos de tu sueldo, de las causas, no es por kirchnerista ni por peronista, vos tenés denuncias por corrupción y enriquecimiento ilícito con tu marido, están acá, y las vamos a ir leyendo. Hablas que acá te atacamos, te maltratamos y acá nadie te atacó y te maltrató: fuiste a una casa expuesta. Al programa con más éxito de la televisión argentina".

En lo que corresponde a Ángel de Brito solo necesito de unas pocas palabras para fulminarla:

"Que responda en la justicia está ridícula y el marido, del que también fingió separación. DOS FARSANTES" "Que responda en la justicia está ridícula y el marido, del que también fingió separación. DOS FARSANTES"

