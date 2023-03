Viral: El Tom Cruise venezolano es real y sorprende a todos

El influencer empezó contando que, tanto Cristian como él practican trainer runes, y que se iba a realizar una carrera en el estado Mérida. Ambos coincidieron en el viaje. Cuando el influencer vio a Cristian pensó "se me parece a alguien", pero no le comentó nada. Al menos no en ese momento.

Luego, siguió contando: "Fuimos a la carrera y cada quien estuvo en su área, pero de regreso nos paramos a comer en Santo Domingo, y yo que soy medio intrépido, le dije a Cristian vamos a grabar un video... (Cristian lo interrumpió)

"No seas mentiroso", le dijo Cristian al influencer. Y Entonces Cristian empezó a contar su parte de la historia.

"Estábamos comiendo pastelitos en un parador turístico, y ya el autobús nos estaba avisando para salir, y él (Genngyl) esperó el momento perfecto. Me dijo: 'Oye pana, ¿te han dicho que te pareces a Tom Cruise?' y le respondí, 'sí me lo han dicho varias veces'. Pero no esperó. tenía el teléfono como guardadito, lo agarró y grabó el video".

El video viral

Después de eso, el video se hizo viral. Tiene más de 500 mil reproducciones, y todos hablan del material.

"Y que Mérida no es turística a nivel internacional. Nada más y nada menos, directamente desde los Estados Unidos, miren al Agente 007". empieza diciendo el influencer en el video.

Y aunque el detalle del "Agente 007" no pasó desapercibido en las redes sociales, donde recordaron que Tom Cruise trabajó fue en Misión Imposible, lo más llamativo fue cuando salió en el video Cristian Zia, por su similitud física a Tom Cruise.

Y en las redes sociales lo confirman:

Ni Tom Cruise se le parece tanto. Solo que su risa lo delata como venezolano. Ni Tom Cruise se le parece tanto. Solo que su risa lo delata como venezolano.

En otros comentarios se leía: "En verdad pensé que era Tom Cruise, es idéntico"; "Guarda gran parecido con Tom Cruise, pero este es criollo, supongo"; "Eso no es un filtro, el señor se parece igualito a Tom Cruise, es más es un tipazo, está más bueno y 11 años menor"; "En Venezuela tenemos de todo, hasta nuestro propio Tom Cruise".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCo7Lsp4j8vc%2F%3Figshid%3DMDJmNzVkMjY%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAD3ogTr9h2fsgZBCMZB8iM2CUaTqVaxSOBVfEytmBEGygW2NjhhQjPpE5HYdyfiYaN1927oAjtmEndi6RQOwuJYHbQIV0f5oZBNdCB2hbRoZCBa1pv9xLJZCfxwIsn2Vo5nF92csofXlcU6XLJeNvb4XnXryfq5IjxnVOuXTvnOjr2rLmGUYZD View this post on Instagram A post shared by (@genngylvarela)

Sobre el éxito del video, Cristian dijo que nunca lo imaginó. Para Genngyl también fue una sorpresa.

Finalmente, se supo que el 'Tom Cruise venezolano' es de Maracay, tiene una empresa de festejos, y le gusta hacer deportes, es triatleta.

Además, hace 25 años participó en el concurso Mister Venezuela, donde incluso la animadora venezolana Maite Delgado le dijo que tenía un gran parecido a Tom Cruise. Pero, por lo visto, aún unos años después, no ha perdido su increíble parecido.

Pero, ¿Será que Cristian estaría dispuesto a trabajar como el doble de Tom Cruise? Cerramos con esto que le contestó a Shirley:

Hasta con paracaídas inalámbrico lo hago. Hasta con paracaídas inalámbrico lo hago.

#ShirleyRadio - Entrevista exclusiva con Cristian Zia: El Tom Cruise venezolano

