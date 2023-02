¡Paren todo!: Estallan Twitter e Instagram por caída mundial

image.png Twitter presenta grandes fallas mundiales.

Las fallas se concentran en tres secciones importantes :

1) Publicación con 53 %

2) Carga de tweets con 34 %

3) Conexión de servidor con 13 %

image.png Gráfico de caída de Twitter.

Una mirada rápida a Down Detector (página diseñada para detectar cuando caen redes) revela que muchas personas experimentan el mismo problema. Un pico masivo de informes de apagones, con numerosas personas comentando en el sitio web de Down Detector que no pueden twittear. El sitio web de Down Detector muestra que el 52 % de los usuarios informaron problemas con la aplicación, el 35 % de los usuarios indicaron problemas en el sitio web y otro 13 % mencionó un problema de conexión del servidor (números reflejados más arriba).