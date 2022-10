USA garantiza a Rusia la expo de fertilizantes

“No hay sanciones contra los productos agrícolas rusos, no hay fertilizantes. El barco puede zarpar, pasar por el Mar Negro y los estrechos. Pero las compañías de seguros temen las sanciones, por lo que no quieren participar en el proceso. En conversaciones con nuestros socios estadounidenses, en particular con mi colega Sullivan (asesor de seguridad nacional de USA, Jake Sullivan), él me dijo que es dan tales garantías. Propusimos hacerlo público tanto para la ONU como para Rusia y así eliminar los interrogantes”, dijo Kalyn en una entrevista con el canal de televisión A Haber.