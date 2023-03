Semana crucial en Uruguay: ¿Reforma jubilatoria o no?

Live Blog Post

El exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, consideró que la condena impuesta es “muy importante, que implica una asunción de responsabilidad por parte de Astesiano muy importante. Fíjense que el delito más castigado de todos lo que se le atribuyen es el de asociación para delinquir, que tiene una pena de cinco años, y estamos hablando de un acuerdo abreviado a una pena de cuatro años y medio".

El padre del excustodio presidencial, Raúl Astesiano, dijo que su hijo hizo pedidos de información a la Policía por orden de Luis Lacalle Pou, y criticó que la fiscal no le creyó en principio esta versión en la investigación sobre distintos favores que habría realizado el funcionario:

Mi hijo trabajó en un sistema vertical. Si le pide algo el jefe, obviamente tendrá que hacerlo. 'A mí me manda el presidente', decía mi hijo. Es obvio que no le puede decir que no a su jefe