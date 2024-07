Sánchez expone "el doble rasero" de la OTAN: Invisibilización de Gaza y no de Ucrania

Pero Pedro Sánchez, aunque públicamente 'carga' contra Putin, su gobierno compra más gas a Rusia, contribuyendo de alguna manera a financiar la guerra de lado ruso. El Gobierno se justifica en que "no hay prohibiciones de la UE", aunque el bloque europeo les reclama que no importen el gas ruso. "Las sanciones económico-sectoriales adoptadas hasta el momento por la Unión Europea contra Rusia no prohíben importar gas natural ruso a los Estados miembros", aseguró una circular del Ejecutivo español.

La doble vara de la OTAN según Sánchez

Desde Washington, en su intervención a puertas cerradas en la cumbre de la OTAN por el 75 aniversario, Pedro Sánchez clamó por “coherencia” frente a la preocupación del bloque por Ucrania pero no así por la Franja de Gaza, una guerra más bien 'olvidada' por la Alianza.

El mandatario español sugiere que el “doble rasero” incluso deslegitima el apoyo a Kiev. A Ucrania se la cita más de 60 veces en el comunicado final de la cumbre que se celebra en Washington, mientras que a Gaza ni se la menciona.

Sánchez dijo que si se reclama que se respete el Derecho Internacional en Ucrania, también debe reclamarse que se respete en Gaza Sánchez dijo que si se reclama que se respete el Derecho Internacional en Ucrania, también debe reclamarse que se respete en Gaza

En mayo pasado, el gobierno de Pedro Sánchez, Noruega e Irlanda, dieron el paso de reconocer como estado a Palestina, una decisión que causó gran indignación en Israel que los acusó de “avalar al terrorismo de Hamás”.

“Creemos en la necesidad de dar un horizonte político para los pueblos en la región”, dijo Sánchez por aquel entonces tras reconocer a Palestina a la que considera “que puede coexistir en paz y seguridad con sus vecinos, especialmente con Israel”.

En la cumbre de la OTAN de estos días, Sánchez intervino también en un foro paralelo y se reunió bilateralmente con los premiers de Noruega y de Montenegro. Tras la reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, Sánchez twitteó: “Continuaremos trabajando para hacer realidad la solución de los dos Estados como la única forma de lograr la paz".

No obstante, no sólo España, Irlanda y tal país nórdico reconocen públicamente a Palestina como estado y critican el asedio israelí en Gaza por los excesos en la guerra al bombardear centros de refugiados y usar fósforo blanco en zona pobladas. También varios gobiernos latinoamericanos han salido a cruzar a Benjamin Netanyahu por los crímenes de lesa humanidad contra la población civil palestina: Lula da Silva incluso dijo que “maten al monstruo –Hamás– pero no a niños y mujeres” ni a inocentes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este miércoles en Washington.

Los neutrales acusados de prorrusos o pro Palestina

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", declaró hace varios meses Lula da Silva, que intenta mantenerse neutral en la guerra en Gaza y en la de Ucrania: condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre pero también aseguró que Israel está llevando a cabo un brutal genocidio contra civiles.

Tal como Brasil, son muchas las naciones que intentan poner paños fríos a las actuales guerras de Ucrania y Gaza. Arabia Saudita, Turquía, Hungría, son otros de los países que mantienen buenas relaciones con el Kremlin y a la par, con Ucrania.

Todos ellos son acusados off the record por el ala progresista de la UE, el G7 y la OTAN de ser pro-Rusia o pro- Palestina, sin darse cuenta de que la neutralidad no es sinónimo de complicidad.

Lula con Zelensky

Incluso, con la reciente visita a Rusia del primer ministro húngaro Viktor Orbán —tras su paso por Kiev en el marco de sus negociaciones extraoficiales por el alto al fuego— y el apretón de manos con su par ruso Vladimir Putin, la Unión Europea se mostró indignada y sus líderes salieron a pronunciarse.

Tampoco gustó la 'amenaza velada' de Arabia Saudita contra el bloque europeo para frenar la incautación y el pase de activos rusos valuados en 300 mil millones de dólares, que podría arrastrar al continente y a más actores a una reyerta entre dos pueblos eslavos (Ucrania vs Rusia/ Rusia vs Ucrania). La dinastía saudita amenazó al G7 con venderle los bonos de deuda europeos, lo que podría devaluar su moneda, según contó Bloomberg, una artimaña para evitar una escalada regional ante una temible represalia rusa.

No estaba claro si Arabia Saudita actuó por interés propio —temiendo que una confiscación sentaría un precedente que podría usarse contra otros países en el futuro— o en solidaridad con Rusia (Bloomberg) No estaba claro si Arabia Saudita actuó por interés propio —temiendo que una confiscación sentaría un precedente que podría usarse contra otros países en el futuro— o en solidaridad con Rusia (Bloomberg)

Putin y Mohamed bin Salmán, príncipe heredero y gobernante de Arabia Saudita

En ese sentido, como informó Urgente24, claramente la Unión Europea (UE) y la Alianza Atlántica (OTAN) han tomado parte en el conflicto ucraniano-ruso, pero del lado de Kiev. No han sido neutrales y ellos mismos han activado el asedio ruso en Kiev al cooptar poco a poco a ex aliados del pacto de Varsovia (como Polonia, Albania y otros países de Europa del Este) y amagar con integrar a Ucrania al bloque, aislando de esta manera a la Federación Rusa que comerciaba con ellos y con lazos culturales comunes.

Al parecer los únicos europeos neutrales en la reyerta ucraniana, evidentemente han sido Turquía y Hungría, que aunque están 'amarrados' al bloque de la UE, no estarían cediendo ante las exigencias de Bruselas. Ambos se han opuesto a la financianciación con municiones y artillería para el frente ucraniano, asegurando que los arrastra a todos a una contienda que no es suya; pero el ala progresista los acusa de ser "prorrusos".

La OTAN contra el Eje Rusia-China-Irán

Los 32 países de la alianza militar OTAN suscribieron a un extenso comunicado final que identifica a China, Rusia e Irán como un Eje bélico que les diputa la influencia y amenaza la soberanía de los países adscriptos al bloque liderado por USA y Europa.

“Las acciones desestabilizadoras de Irán están afectando la seguridad euroatlántica. Las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de la República Popular China (RPC) continúan desafiando nuestros intereses, seguridad y valores. La profundización de la asociación estratégica entre Rusia y la República Popular China y sus intentos de socavar y remodelar el orden internacional basado en reglas, que se refuerzan mutuamente, son motivo de profunda preocupación. Nos enfrentamos a amenazas híbridas, cibernéticas, espaciales y de otro tipo, así como a actividades maliciosas de actores estatales y no estatales”, sostiene el punto 4 de la Declaración de Washington.

El Eje Irán, Rusia y China

Es que la Alianza Atlántica sabe que está en el 'ojo de la tormenta' de Rusia, China e Irán no sólo porque financia al frente de Ucrania, al enviarle municiones y sistemas de autodefensa en su guerra con Vladimir Putin, sino porque también deslegitima y desautoriza al gobierno chino de Xi Jinping en su reclamo de soberanía sobre la isla de Taiwán.

En cuanto al caso de Irán, éste es un gran aliado de Rusia; a tal punto que la Hezbollah (milicia chiita libanesa financiada por el régimen iraní) desde hace más de una década combate en Siria del lado del presidente sirio Bashar Al Assad y de las tropas rusas, contra el bloque adversario pro-Occidente de las milicias kurdas y los soldados estadounidenses.

“Rusia controla los cielos sirios. Entonces Israel coordina con ellos cualquier operación sobre Siria. Ellos nunca dispararán a nuestros aviones ni a nuestros misiles en Siria”, explicó a LA NACION el doctor Meir Javedanfar, conferencista y autor que nació en Irán y vive actualmente en Israel, donde es docente de la Universidad Reichman de Tel Aviv.

image.png Gentileza The Iran Premier

La alianza entre Irán y Rusia es tan estrecha que hace poco el presidente Vladimir Putin amenazó a Estados Unidos en favor de su 'leal amigo comercial'. Putin le advirtió a USA que si se 'adentra' oficialmente en el conflicto Israel vs Irán, las tropas rusas saldrían al rescate de Teherán, hecho que significaría una contienda mundial entre potencias nucleares.

"Corea del Norte e Irán están alimentando la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania proporcionando apoyo militar directo a Rusia, como municiones y vehículos aéreos no tripulados (UAV), lo que afecta gravemente a la seguridad euroatlántica y socava la paz mundial no -régimen de proliferación", dice el punto 25 de la Declaración de la OTAN suscrita por los aliados en Washington.

Es sabido que Irán financia a las milicias yihadistas chiitas del Golfo, como los hutíes de Yemen, rebeldes que vienen emboscando en el Mar Rojo varios barcos con banderas de la OTAN -en solidaridad con la causa Palestina- y también otros grupos extremistas en Irak, Siria y Líbano (como la Hezbollah y Hamás), además claro, de colaborar con las tropas rusas en Siria., tal como contó Urgente24.

Con respecto a Corea del Norte, nombrada por la OTAN como un archienemigo, desde el inicio de la guerra en Ucrania exhibió el “total” apoyo incondicional a Rusia en su “lucha sagrada“ contra Ucrania. Ningún país, aliado de Moscú, legitimó tan claramente la invasión a Ucrania .

“El Indo-Pacífico es importante para la OTAN, dado que los acontecimientos en esa región afectan directamente la seguridad euroatlántica. Acogemos con agrado las continuas contribuciones de nuestros socios de Asia y el Pacífico a la seguridad euroatlántica”, afirma el punto 30 de la declaración final de la cumbre.

El Indo-Pacífico se ha convertido en el principal escenario de competencia militar entre Estados Unidos y China, ésta última aliada de Corea del Norte. Es el frente de conflicto más peligroso para el orbe ya que significaría una atroz guerra submarina, ya sea por Taiwan (que la reclama China) o por Corea del Sur que los norcoreanos la consideran parte de su territorio.

