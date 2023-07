Rusia alerta: Peligra acuerdo de granos y alarma por bombas de racimo

Según Reuters, a menos que Rusia acepte extenderlo, Putin reiteró a su homólogo sudafricano el sábado 15 de julio, Cyril Ramaphosa "que aún no se cumplen las obligaciones establecidas en el memorándum Rusia-Naciones Unidas [ONU] sobre la eliminación de obstáculos para la exportación de productos alimenticios y fertilizantes. El principal objetivo del acuerdo, la entrega de cereales a los países necesitados, en particular del continente africano, no se ha logrado”.