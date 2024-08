Rector del CNE se distancia de Maduro: Denuncia "falta de transparencia" en el 28J

Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados Carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados

Embed - Aparece el rector Delpino y admite que en las elecciones se fue a casa ante las "irregularidades"

"Lamento profundamente que el resultado y su reconocimiento no les sirvan a todos los venezolanos, que no dirima nuestras diferencias y no promueva la unidad nacional y que en su lugar subyace la duda en la mayoría de los venezolanos y en la comunidad internacional sobre los resultados", sentenció desde la clandestinidad, en diálogo con la prensa opositora de Maduro que opera desde el exterior. Luego ratificó lo dicho a través de un comunicado en redes sociales.

Hay irregulirades en los comicios del 28J que llevan a una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados Hay irregulirades en los comicios del 28J que llevan a una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados

El rector del CNE enumeró uno por uno los puntos que exhiben el fraude en las elecciones del 28 de julio, según recogió la agencia de noticias NTN24.

La negativa del CNE a publicar los resultados máquina por máquina.

Denuncias de testigos de voto de haber sido expulsados de los colegios electorales a medida que estos cerraban: no pudieron supervisar el conteo.

Una interrupción en la transmisión electrónica de los resultados de la votación desde las máquinas de votación al centro de datos del consejo (tiempo para manipular datos): "Tampoco estuve de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa, según la tradición dentro de las 48 horas siguientes y no dejar correr el término del lapso establecido en el artículo 125 de la LOPRE, así manifestando después del primer anuncio, el segundo tomo como consecuencia la suspensión de auditorías de verificación ciudadana fase II, datos que son rigurosamente falsificables III afectando la cadena de confianza de la auditoría y su interpretación indebida".

La "preocupante falta" de reuniones de directorio en los meses anteriores a la votación, lo que llevó a Amoroso (presidente del CNE) a tomar decisiones "unilaterales" sobre el proceso.

Desde el inicio de mis funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), he trabajado con un firme compromiso hacia la ética y la transparencia. Por esa razón, durante el proceso electoral presidencial de 2024, identifiqué y advertí sobre una serie de desafíos críticos que amenazaban la adecuada conducción del proceso, por lo cual salvé mi voto en reiteradas oportunidades ante las sesiones del directorio del CNE Desde el inicio de mis funciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), he trabajado con un firme compromiso hacia la ética y la transparencia. Por esa razón, durante el proceso electoral presidencial de 2024, identifiqué y advertí sobre una serie de desafíos críticos que amenazaban la adecuada conducción del proceso, por lo cual salvé mi voto en reiteradas oportunidades ante las sesiones del directorio del CNE

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/delpinojuan/status/1827986854785778000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827986854785778000%7Ctwgr%5Efc6a2e3d45ef864b56710ef42a0b2841cfaba206%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntn24.com%2Fnoticias-politica%2Ftengo-verguenza-aparece-el-rector-delpino-y-admite-que-la-noche-de-las-elecciones-se-fue-a-casa-ante-las-irregularidades-509751&partner=&hide_thread=false Mantengo mi compromiso inquebrantable con el pueblo venezolano . pic.twitter.com/IOsMaBRz4A — Juan C Delpino (@delpinojuan) August 26, 2024

El pasado jueves 22 de agosto, a casi un mes de las elecciones, el Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, convalidó la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las urnas del 28 de julio, sin mostrar las actas de votación y en medio de las despariciones forzadas de opositores y las detenciones arbitrarias de manifestantes que han protestado por un fraude electoral.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pro-Chavista, la jueza Caryslia Rodríguez, además de validadar los resultados electorales, ha declarado en desacato a candidato presidencial Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitaria) por no atender a una citación como testigo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ANIABELLO_R/status/1826663448656445673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826663448656445673%7Ctwgr%5Ec89af42ee39283098c80f81cf20401fd5d35715c%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fel-tsj-convalida-maduro-como-presidente-electo-tapan-los-rumores-fraude-n583748&partner=&hide_thread=false El TSJ de Venezuela da por vencedor al tirano Nicolás Maduro.

Nadie se esperaba un resultado distinto de un tribunal chavista.



Acá les dejo el video de la BANDIDA presidente del Tribunal Caryslia Rodriguez invitando a votar por Maduro. pic.twitter.com/Kbj62TI1tj — Ani Abello (@ANIABELLO_R) August 22, 2024

Más contenido en Urgente24

Argentina avanza hacia la modernización de la Hidrovía Paraná - Paraguay

Macron en consultas para un nuevo premier: Uno ajeno a la órbita oficialista y de Mélenchon

Néstor Grindetti sobre las tribunas de Independiente: "No hay ningún riesgo"

Muy incómodo Macri: O "no controla la tropa" (Milei) o esconde la mano (Bullrich)