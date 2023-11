Qué dijo la prensa internacional del debate Massa-Milei

Por otro lado, el diario español El Mundo visibilizó que Massa ejerció una cierta dominación en la psiquis de Milei. “Massa domina psicológicamente a Milei en un debate presidencial de enorme audiencia en Argentina”, tituló tal diario.

image.png

Contrariamente a la visión de El Mundo, el otro diario de España, El País, puso en su titular: “Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial argentino”.

image.png

image.png

En cuanto a la prensa de Brasil, el diario Folha escribió en su encabezado “Milei y Massa chocan por las relaciones con Brasil en el último debate en Argentina”. También refirió a que “los peronistas impusieron una agenda en la primera mitad del programa y los ultraliberales citaron a publicistas vinculados a Lula”.

image.png

El país andino fue otro que habló del debate presidencial. Así, el diario chileno La Tercera tituló “Economía, Malvinas y el Papa Francisco marcan último debate entre Massa y Milei”, además de enfatizar que los sondeos actuales dan un cierto empate técnico.

image.png

Al otro lado del Río de la Plata, nuestros hermanos charrúas opinaron que “Massa sacó ventaja en un encuentro donde predominó el ataque”, según esboza el totular del diario El País de Uruguay.

image.png

Tal diario también lanzó que “Milei, que trastabilló al comienzo no logró que el candidato oficialista respondiera por la crisis del Gobierno ni por su gestión al frente del ministerio de Economía”.

