"PSOE no ha muerto": VOX advierte al PP y le tiende la mano

También que perdieron pocos concejales: “Han pasado de los 22.341 de 2019 a tener 20.784 ahora, una caída de sólo 1.557, que en esas magnitudes no es gran cosa”.

Por eso insistió que a pesar de los desastres del PSOE “no está tan mal y que apenas han caído”. “Ojo con darles por muerto”.

Con todo, aseguró que el 23 de julio, día de las elecciones generales, adelantadas por Sánchez por la derrota es una gran oportunidad pero no “exenta de riesgo”. Por eso llamó a toda la ciudadanía a votar ante la pérdida de votos en todos los partidos por la menor participación y por la disminución del censo para asegurar la derrota definitiva del PSOE. Concluyó:

“Nada está asegurado. Hay que ir a votar pase lo que pase. Y si no podemos hacer un esfuerzo un día, corremos el riesgo de pasarnos otros 3 años, 11 meses y 29 días quejándonos. Estamos avisados".

El llamado desesperado al electorado para que vaya a votar no es inoportuno. ¿Acaso es una mera casualidad que Sánchez haya dispuesto las elecciones para una fecha en pleno éxodo vacacional y marcada por las altas temperaturas?

¿Pacto Vox y PP?

Las elecciones municipales y autonómicas otorgan a los populares victorias estratégicas en plazas claves como Valencia y Sevilla, mientras que lograrían sumar mayoría con Vox en la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares y Cantabria.

Por estas horas se está hablando de una supuesta alianza entre ambos partidos para sacar al socialismo del poder.

Reiteradas veces Vox ha repetido: “Mano tendida para construir alternativas, sin aceptar ni proponer chantajes. Y mano firme para representar a nuestros electores”.

https://twitter.com/rtvenoticias/status/1664199564969263106 Ángel Pelayo Gordillo, candidato de Vox a la Junta de Extremadura: "Sabemos que quienes nos han votado no quieren que regalemos nuestros votos. Tendemos la mano al PP, pero dentro de unas negociaciones sensatas"



En #Canal24horas:

Iván Espinosa de los Monteros este jueves (01/06/23) insistió en que VOX tiende la mano para conformar la alternativa a Pedro Sánchez y sus políticas.

"Si el PP quiere conformar una alternativa, les tendemos la mano para hacerlo. Y cuanto antes nos sentemos a negociar, mejor".

Asimismo, según informó El Confidencial, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha tendido la mano al PP en unas negociaciones "sensatas", "definidas" y sin "exigencias previas" tras el 28-M con el objetivo de "sacar al socialismo del poder".

No obstante, no ha avanzado cuáles serían las exigencias de Vox en esa negociación que, en su opinión, no puede llevarse a cabo en base "ni a líneas rojas, ni a líneas verdes, ni blancas, ni negras".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su confianza en que Vox ayude a que gobiernen los candidatos del PP donde consiguieron buenos resultados el 28-M. Sin embargo todavía no habla de ningún pacto. “Si Vox quiere derogar el sanchismo, está en condiciones de facilitarlo”. Vox ya afirmó que tiene la “mano tendida”.

Desde el Partido Popular están más confiados. Aseguran que los resultados electorales del domingo fueron la verdadera moción de censura contra el gobierno de coalición PSOE-Podemos y pronostican "el fin del sanchismo". Un último comunicado acertado de Iván Espinosa de los Monteros: “Podemos si ha caído”.

