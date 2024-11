Prima 'ñoqui' del ministro paraguayo Baruja: un escándalo

Renunció, pero el caso manchó la Cámara paraguaya

Tras el informe revelador del medio paraguayo, la prima hermana del ministro de Vivienda se presentó este martes en las oficinas de la Cámara de Diputados y conversó con 1080 am. “Nosotros estamos en una institución donde eso es permitido, es legal”, expresó.

Ante el medio, señaló que no asiste todos los días al Congreso porque vive lejos. También dijo que necesita tener un trabajo cerca de su casa.

Asimismo precisó que “está todo justificado” y ella no debía marcar entrada ni salida. Confirmó que no tenía siquiera un escritorio o un espacio donde trabajar y alegó que no le habilitaron una oficina parlamentaria.

Yo necesito tener una oficina parlamentaria, cuando se habilite, o una institución donde me puedan recibir en mi departamento. Yo solicité, no me dieron respuesta. Entonces yo tuve que estar aquí otra vez como permanente llevando todas las documentaciones del diputado

Agregó que pidió cumplir dependencias en la Gobernación de Paraguarí, donde reside, pero no le aceptaron, entonces quedó a cargo del diputado Bocha. Sobre qué horario debía cumplir, dijo que siempre se presenta en la oficina cuando le “llamaban” para prestar informes.

Pero una funcionaria de la misma oficina la negó y afirmó que los otros cuatro trabajadores a cargo de Bocha sí deben marcar y cumplir horario.

“Estuve yo el mes pasado preparando todos mis documentos, entregando todo... yo tengo que venir a hacer informes sobre el tipo de trabajo que se hizo, explicar, no es un día nomás. No soy planillera, porque yo tengo mis documentaciones al día y acá mis compañeros me conocen”, argumentó la ahora exfuncionaria.

Sin embargo, esta misma mañana presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, según lo confirmó el presidente Raúl Latorre.

“Llegó a mi conocimiento esa situación a través de los medios de difusión masiva, he abierto una investigación preliminar. Voy a ser claro, yo no quiero planilleros ('ñoquis') en la Cámara de Diputados”, manifestó Raúl Latorre, el presidente de la Cámara, sobre este presunto caso de una "ñoqui".

image.png La renuncia de la prima del ministro de Vivienda por salir a la luz que era "ñoqui" | Gentileza ABC Paraguay

