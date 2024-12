Por un árbol de Navidad: Muere un héroe uniformado al salvar otro (VIDEO)

El joven auxiliar fue trasladado a la IPS, al hospital del municipio. Se le atendió, llegó con vida, pero falleció minutos después. Falleció sobre las 9:20 de la noche, o sea, más o menos, 45 minutos después de haber sucedido tan lamentable hecho El joven auxiliar fue trasladado a la IPS, al hospital del municipio. Se le atendió, llegó con vida, pero falleció minutos después. Falleció sobre las 9:20 de la noche, o sea, más o menos, 45 minutos después de haber sucedido tan lamentable hecho

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ultimahoracol_/status/1867203547709747517&partner=&hide_thread=false #Atención ¡Una tragedia! Auxiliar de Policía de 19 años murió tras caerle encima el árbol de Navidad del alumbrado de Girardot, Cundinamarca. La estructura, de unos 30 metros, le cayó al uniformado, al parecer, tras los fuertes vientos que se sintieron este miércoles en el… pic.twitter.com/YcrQTeNDCH — Última Hora Col (@ultimahoracol_) December 12, 2024

"Empujó a una compañera para salvarla":Tragedia en vísperas de Navidad

Tras conocerse tal tragedia de Navidad en Girardot, fue el propio alcalde Salomón Said Arias que confirmó que el auxiliar de Policía, Kevin Andrés Navas, dio su vida para salvar a una compañera.

“Lo que nos informan de manera extraoficial, y que será objeto de investigación, es que el auxiliar estaba fuera del perímetro del árbol. Al percatarse del peligro, entra al área para salvar a una compañera, la empuja y la saca del perímetro para evitar que ella sea golpeada; lamentablemente, él mismo fue el que resultó afectado”, explicó Said en una rueda de prensa, citada por El Tiempo.

Él terminó siendo un héroe que perdió la vida Él terminó siendo un héroe que perdió la vida

image.png ilia del policía que murió en Girardot recibió ayuda psicológica | Alcaldía de Girardot y Noticias Caracol

“Lamento profundamente el fallecimiento de Kevin Andrés Navas, auxiliar de policía, quien se encontraba apoyando labores de seguridad en el Parque Bolívar de Girardot cuando se generó el accidente con la estructura del árbol de Navidad. Me solidarizo con su familia, sus allegados y con la Policía, los acompaño en su tristeza. Es un hecho que me llena de profundo dolor en una época en la que hemos querido llevarles a todos los girardoteños y turistas felicidad y un mensaje de unión”, dijo Said a través de sus redes sociales.

En la misma publicación, dijo que pidió publicamente a la empresa encargada del alumbrado público de Girardot entregar un informe detallado de lo acontecido.

“Como consecuencia de este lamentable hecho he solicitado a la empresa Iamsa, que ha manejado por 18 años el alumbrado público de Girardot, entregar urgentemente un informe detallado de lo ocurrido, con el objetivo de establecer las razones por las que se generó este accidente. He solicitado el retiro del árbol y la revisión de todas las estructuras que se han instalado en nuestro municipio para asegurarnos de todas las figuras, luces y cableado esté como lo manda la norma”, agregó el alcalde de Girardot en el mensaje.

Del mismo modo, afirmó que solicitará a las entidades de supervisión, control y vigilancia, que abran las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, tras la muerte del auxiliar de Policía.

“He solicitado también a la Oficina Jurídica iniciar desde ya una revisión de lo que legalmente podemos solicitar como Administración Municipal para acompañar a esta familia que hoy atraviesa por este dolor. Estamos a la espera de este informe y el de la Policía y el de las Unidades de Emergencia que atendieron el caso para informarle a la ciudadanía nuestras posteriores decisiones. También pediré a las entidades de supervisión, control y vigilancia que comiencen las investigaciones para determinar si hay motivos disciplinarios, fiscales o penales en estos hechos”, concluyó el alcalde.

Más contenido de Urgente24

Dicen que las aseguradoras de salud en USA parecen las prepagas argentas

Reja o tobillera: En Córdoba apuntan contra la prisión preventiva

Las universidades caen bajo la lupa de Milei y no tendrán contratos directos

El Gobierno disolvió la CONAMI: "No se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra"

Frank Fabra hizo dividir a los hinchas de Boca