Paraguay elige hoy a su presidente ¿Habrá sorpresas?

La mañana de hoy, domingo 30 de abril despertó al pueblo paraguayo con una sensación agridulce. Paraguay vota presidente y otros funcionarios. Se vota, que no es poco, para países como el nuestro, la Argentina, que celebra los comicios bajo la consigna del poeta cuando dice: "No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí". No obstante, los candidatos llamaron a desoír el desánimo y a vestirse de alegría.