La paradoja del kirchnerismo circular

En 2023 la historia insinúa repetirse. Cristina Kirchner insistió en que no será candidata. Lo dijo una primera vez bajo el argumento de que no quería ser un lastre para el peronismo al cargar con una condena judicial. Lo sostuvo una 2da, con la excusa de una “proscripción” que no se condice con la realidad. Y el jueves en La Plata lo reiteró con una nueva explicación: “Ya lo di todo”. De los asistentes al Teatro Argentino, los más voluntaristas se fueron con la convicción -genuina o impostada- de que la Vicepresidente no terminó de cerrarle la puerta a una candidatura. Estos insistirán con el “operativo clamor”, que va mutando -como lo señaló Urgente24- hacia una mayor presión sobre la Vice. Ese sector sostiene que el momento histórico demanda un liderazgo que escapa a cualquier necesidad particular. "No sé si los liderazgos pueden tomar decisiones personales", sintetizó la senadora Juliana Di Tullio, que no es otra que la presidente del bloque Unidad Ciudadana, el que representa al cristinismo en la Cámara Alta.