Once ideal de Conmebol: La gran sorpresa fue un venezolano

La Confederacion Sudamericana de Fútbol (Conmebol) hizo oficial el once ideal del primer combo de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hay muchos jugadores reconocidos, pero la gran sorpresa fue que entre los once elegidos por la Conmebol, se encuentra un jugador de La Vinotinto, la Selección de fútbol de Venezuela. ¿De quién se trata? ¿Y cómo quedó finalmente el once ideal de Conmebol?