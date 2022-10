Odesa es una obsesión de Vladimir Putin

Viktor Yagun, mayor general de la SBU (policía secreta ucraniana) en reserva, diijo al canal Espresso TV: “Tropas rusas muy específicas permanecen en Kherson: estos son paracaidistas e infantes de marina, que refuerzan a tropas de los movilizados. Y esto sugiere que el enemigo quiere organizar algunas cosas interesantes, no diré una Stalingrado, pero sí batallas callejeras para arrastrar a Ucrania a la confrontación durante mucho tiempo”.

Al mismo tiempo, comandos disfrazados de civiles intentarían entrar en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y llevar a cabo sabotajes, cree Yagun.

“Algunos de nuestros combatientes, que fueron entrenados en el Reino Unido, estudiaron cómo limpiar grandes ciudades y luchar en grandes conglomerados. Por lo tanto, no excluyo que estas unidades limpien nuestro Kherson de las bandas enemigas, porque será difícil llamarlas tropas”, señaló Yagun.

Otra queja ucraniana: Rusia está retrasando la implementación total de la 'Iniciativa de Granos', y por ese motivo los puertos ucranianos han estado operando solo al 25% a 30% de su capacidad en los últimos días, dijo el servicio de prensa del Ministerio de Infraestructura en Facebook.

odesa barcos.jpg El buque Pangeo, fletado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, parte del puerto de Chornomorsk, con 40.000 toneladas de trigo para Yemen.

Grupo secreto

Las publicaciones The Insider y Bellingcat revelaron los nombres de los empleados de un grupo secreto del Centro de Cómputo Principal del Estado Mayor de Rusia que dirigen misiles inteligentes contra Ucrania, informó la web opositora rusa Meduza.

En particular, se dice que esos ingenieros militares guiaron misiles durante una serie de bombardeos masivos de ciudades ucranianas que comenzaron el 10/10.

El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró que estaba atacando objetos de la infraestructura militar y energética de Ucrania, pero los misiles también alcanzaron objetos civiles, en respuesta a la explosión en el puente de Crimea, en el estrecho de Kerch, organizada por los servicios especiales ucranianos.

Para identificar a los integrantes de la unidad, los periodistas analizaron los datos de miles de graduados de los principales institutos militares de Rusia que se especializan en ciencia aeroespacial. Esos coheteros, después de graduarse, ingresaron al Centro de Cómputo Principal (MCC) de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, trabajando en una oficina del Estado Mayor de Rusia, en la calle Znamenka 19, en Moscú. Esas oficinas rara vez se menciona en los medios, y en publicaciones militares se explica que ahí se encuentran "servicios de TI".

Los autores de la investigación estudiaron los metadatos de las conversaciones telefónicas del jefe del MCC, el general de división Robert Baranov: desde el 24/02 hasta finales de abril de 2022, cada vez que se lanzaban misiles de crucero contra Ucrania, el jefe del centro recibió llamadas del número que se adjudica al coronel Igor Bagnyuk, registrado en Znamenka 19.

Después de examinar los metadatos de las llamadas de Bagnyuk, los investigadores identificaron una unidad completa de 33 ingenieros militares y especialistas en TI que reportaban al coronel Bagnyuk: 3 equipos, cada uno de los cuales programa las rutas de vuelo de misiles de alta precisión: ya sean

Kalibr , con base en el mar;

, con base en el mar; misiles de crucero R-500 para complejos Iskander con base en tierra; y

para complejos con base en tierra; y misiles de crucero Kh-101 lanzados desde el aire. .

Los periodistas de Insider llamaron a los artilleros por teléfono. Todos ellos admitieron que los números de teléfono les pertenecen, pero negaron que trabajen en el Centro de Cómputo Principal y que tengan algo que ver con los misiles.

Uno de ellos admitió que su nombre era Sergey Vladimirovich Ilyin, pero afirmó que era "independiente" y trabajaba como plomero: "No tengo nada que ver con ningún cálculo, excepto los que se necesitan para trabajos de plomería".

El teniente Artem Vedenov no negó que fuera Artem Vedenov, pero afirmó que trabajaba en una granja de cerdos y no tenía ningún dato valioso: “No me importa hablar contigo, pero ¿que puedo hacer para que me digas como cortar la carne de puerco o cómo desplumar pollos?".

El capitán Yuri Nikonov dijo que él era un chofer de autobús y que la información sobre su trabajo en el centro de computación es "algún tipo de tontería".

El mayor Ivan Popov dijo que recién estaba aprendiendo a programar en Python, no sabía de ningún centro de cómputos y no tenía sentido preguntarle por misiles guiados: “Es como si te preguntara ahora por ballet, ¿entiendes?”.

La teniente Ekaterina Chugunova respondió al llamado telefónico: “Tengo una floristería. Definitivamente estás equivocado".

Uno de los ingenieros, bajo condición de anonimato, compartió con los periodistas fotografías del coronel Igor Bagnyuk y de los empleados de la Unidad de Cálculo de Rutas del Centro de Cómputo Principal, en la calle Znamenka.

kalibr2.jpg Disparo de un Kalibr ruso.

Odesa

El gobernador interino de la región de Kherson, Vladimir Saldo, dijo que se había tomado una decisión sobre el movimiento de la población civil que vivía en la orilla derecha del río Dniéper, de mudarla a la orilla izquierda para crear fortificaciones defensivas.

Según él, los militares de Ucrania acumulan fuerzas para una ofensiva a gran escala pero Rusia ha formado una 'task force' suficiente para repelerla.

El Estado Mayor General de Ucrania lanza fuerzas a la batalla, tratando de romper el frente ruso antes del inicio del deshielo de otoño, meteorología que imposibilitará las maniobras de los soldados y el equipo militar.

Los demócratas estadounidenses, dicen en Moscú, necesitan la captura de Kherson antes de las elecciones intermedias en USA para así mostrar a los votantes la eficacia de la asistencia militar a Ucrania. También permite mantener una mayor presión sobre sus "socios menores" de la UE.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar en dirección a Novaya Kamenka-Berislav con 2 batallones de infantería táctica y 1 batallón de tanques. Pero estos esfuerzos no tuvieron éxito.

Un grave agravamiento en los alrededores de Kherson provocó que Vladimir Putin, presidente de Rusia declarase el estado de ley marcial en la región y los territorios recientemente anexados a la Federación Rusa.

