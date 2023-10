No confirman 'incidente' en centro nuclear de Israel

Varios medios locales y canales de la mensajería instantánea Telegram informaron que el ataque fue llevado a cabo por un dron procedente del Líbano.

Lo que se sabe

Alrededor de las 18:00, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) advirtieron de una violación del espacio aéreo israelí desde el norte y pidieron a los civiles que acudieran urgentemente a refugios.

1 hora después, se hizo otro llamado para que no abandonaran los refugios: "Todos los residentes del Norte, de Haifa y del Norte, no abandonan los refugios protegidos".

Más tarde, el Ejército afirmó que no se violó ningún espacio aéreo y que las alertas se emitieron debido a una falla técnica: ¿...?

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el 11/10 evitar una escalada del conflicto en Israel y expresó preocupación por las noticias de ataques en el Líbano.

El día anterior, Hezbolá se atribuyó la responsabilidad de disparar un misil antitanque contra posiciones de las FDI, lo que provocó que Israel respondiera al fuego.

Dimona

El Centro de Investigación Nuclear está ubicado en Dimona. Desde 1964 funciona en ese lugar un reactor de agua pesada que utiliza uranio natural.

El centro no está bajo el control de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica, irregularidad que menciona Irán cuando USA y la UE le exigen cesar su desarrollo nuclear).

Medios occidentales escribieron anteriormente que a finales de los años 1960, Dimona creó sus propias armas nucleares.

Israel aún no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo que no está obligado a revelar dicha información.

En 1957, los israelíes crearon el servicio de inteligencia LAKAM, que recopila información acerca de armas nucleares.

En 1986, el periódico británico Sunday Times informó que en Dimona había una “instalación N° 2” secreta, donde se producían hasta 40 kg de plutonio al año.

Según diversas estimaciones, Israel tendría hasta 400 armas nucleares. Según el SIPRI, Israel tiene alrededor de 90 ojivas nucleares y el plutonio disponible es suficiente para producir entre 100 y 200 armas más.

En Gaza no

“Definitivamente lo tienen, al 100%. Ningún israelí confirmará o negará esto jamás”, dijo Michael Clarke, profesor del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres en el Reino Unido, en una entrevista reciente con Sky News.

Según él, la doctrina militar israelí prevé el uso de armas nucleares como “último recurso de disuasión” en situaciones en las que la existencia del Estado de Israel se ve amenazada por las acciones de potencias extranjeras.

"No tienen planes de utilizarlos en la Franja de Gaza... está demasiado cerca", dijo Clarke.

Son 5 días de guerra. Los ataques a ciudades israelíes mataron a más de 1.200 palestinos e hirieron a 2.400.

Las FDI anunciaron que los soldados israelíes muertos había aumentado a 189 y que 60 habían sido capturados.

El Ministerio de Salud palestino dijo que hubo 1.055 muertos y 5.184 heridos en la Franja de Gaza.

El general israelí Omer Tishler dijo que las FDI están atacando la Franja de Gaza a una escala sin precedentes.

"Estamos atacando de una manera como la Franja de Gaza nunca ha sido atacada", subrayó.

