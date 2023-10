Argentino en Israel: "tenés que estar preparado para lo que uno no está preparado"

Siempre tenés que estar preparado para lo que uno no está preparado Siempre tenés que estar preparado para lo que uno no está preparado

image.png Argentino cuenta los ataques que sufre Israel.

Además, contó que algunos minutos antes de la entrevista: “ sonaron las sirenas en Tel Aviv y alrededores. Desde casa se pudo escuchar la explosión de la Cúpula de Hierro”. La Cúpula de Hierro es un sistema de defensa aéreo Israelí distribuido en distintos puntos estratégicos, el cual lanza misiles para interceptar, en el aire, a los misiles que vienen desde la Franja de Gaza y evitar que impacten las ciudades.

Sobre como prepara el gobierno israelí a la población para los ataques como estos, Fridman dijo que: “Más del 90% de la población recibieron entrenamiento militar”. Muchos amigos y familiares suyos fueron reclutados por el ejército, pero él fue dado de baja en esta ocasión porque ya pasó el límite de edad.

image.png Los muertos por la guerra ya superaron los 1000.

Diego Fridman es padre de dos hijas, de 3 y 7 años, y dijo que a ellas les enseño a protegerse rápido en el búnker a través de un juego. Cuando suena la alarma les dice:”vamos a hacer un juego, a ver quién llega primero a la habitación, el que llega último pierde”. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Israel adoptó una política a través de caricaturas y de animaciones para explicarle a los más chicos qué es un proyectil, cómo se defienden y qué hay que hacer.

Finalmente, y a pesar de la dramática situación que le toca vivir en Israel, Diego Fridman no piensa regresar al país, por la misma razón que lo llevó a irse: “Me fui de Argentina porque la situación en esa época, no daba para más, robos y todo lo que saben y no tengo que explicar”.

