Nicolás Maduro contra redes sociales y ONG: Una batalla compleja

Embed Mensaje a los venezolanos al terminar el 12 de agosto.



Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/yYmoWPMOC3 — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) August 13, 2024

Ciberseguridad

El presidente Nicolás Maduro, decretó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar lo que afirmó son "ataques cibernéticos contra los sistemas tecnológicos de mando del país".

Durante el Consejo de Defensa y de Estado, realizado con los integrantes del alto mando militar y del gabinete Ejecutivo, el gobernante 'de facto' dijo: “Tenemos que liberar todos los centros de mando, todos, absolutamente, porque mucha gente subestima esta situación”.

Él consideró necesario que “todas las instituciones del país, públicas y privadas tengan que 'vacunarse' contra la guerra cibernética", para que el país funcione "de manera libre e independiente”.

Según él, hubo un ataque cibernético "al sistema electoral venezolano desde el 28J hasta el presente”.

“Está bajo ataque toda la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral (CNE), por eso es vulgar la conducta del deteriorado y destruido Centro Carter que pretendió ser utilizado con el prestigio que tuvo en el pasado y lo pusieron a declarar de manera bochornosa lo que el departamento de Estado y el Gobierno de Estados Unidos dispuso”, agregó Maduro.

Por su parte, Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología, dijo que Venezuela, entre julio y agosto, ha sido el país que más ciberataques ha recibido, según un informe de una empresa rusa de ciber seguridad.

Embed Venezuela vamos a la calle !!!



Somos más de 80% de venezolanos unidos con una meta que es ser libres, no es momento de divisiones, es momento de ser un solo país.



Que el 17 de Agosto se sienta VENEZUELA en todo el mundo !!! pic.twitter.com/ljdTLrNOqi — Carlos Baute (@carlosbaute) August 13, 2024

ONG

No sólo redes sociales: Maduro también pidió a la Asamblea Nacional (AN) darle celeridad a los proyectos de leyes que regularán las actividades en el país de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que acelerará la aprobación de esos instrumentos.

Reunido con Maduro en el Consejo de Seguridad de la Nación, Rodríguez dijo:

"Es necesario dedicar este tiempo a la creación de un paquete de leyes para cuidar y defender a nuestra población de las expresiones de ideas de odio y fascistas. Vamos a discutir a partir de mañana (martes 13) la ley de fiscalización y financiamiento de las ONG; en casi todo el mundo están reguladas. Hay muchas que son la fachada para el financiamiento de organizaciones que se encargan de acciones criminales”.

Jorge Rodríguez afirmó que el Parlamento -con mayoría chavista- suspendió su receso legal, para dedicar ese tiempo a la discusión de esos instrumentos solicitados por Maduro.

Maduro, gobernante 'de facto': "Todo el Internet se produce en Estados Unidos ¿Quién lo produce? Los que están atacando a Venezuela; hay mecanismos para defenderse y hay que especializarse, por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación del Consejo Presidencial de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país".

Maduro insistió en que esos ataques utilizan a CNN, AP, EFE y "las redes sociales en manos del imperialismo".

"Exijo a todos los poderes mayor celeridad y eficiencia frente al crimen, frente a los delitos de odio, pido mano de hierro y justicia severa y certera, apegados a los principios constitucionales. La gente quiere tranquilidad y paz", agregó.

Reiteró su amenaza: los autores intelectuales tiene que ir a la cárcel, "no a la impunidad. Y luego iremos al proceso prolongado e intenso de sanación del odio. Buscaron a deportistas para que se pronunciaran, a los influencers, los amenazaron, llamaron a los artistas".

El chavista no puede explicar que toda la sociedad se encuentra en su contra.

bbcmundo3.png Fake News. Falso.

El caso Amoroso

Pero Maduro utilizó un caso para exponer los motivos del bloqueo.

Una captura de pantalla corre como pólvora por redes sociales pero nada tiene que ver con el servicio público británico de radio y televisión BBC.

Tampoco con algún otro medio de comunicación, aún cuando simule ser un supuesto boletín de noticias. La BBC desmintió que ese mensaje fuese publicado por ellos, explicó EsPaja.com/ (una web similar a Chequeado).

La página 2 de un supuesto boletín de noticias de BBC News Mundo, de fecha 05/08 afirmó que "Nicolás Maduro pagó US$ 32 millones a Elvis Amoroso para que lo declarara presidente de Venezuela en las elecciones del 28J de este año".

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso es un político chavista que en octubre de 2018 fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017 como Contralor general de Venezuela. También es presidente del Consejo Moral Republicano. En agosto de 2023 fue designado rector principal y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

EsPaja.com: "No podemos verificar si Amoroso recibió esa cantidad de dinero o alguna otra por anunciar la victoria de Nicolás Maduro. Lo que sí podemos verificar es que la información no fue divulgada por la BBC. La publicación es falsa."

Según el texto, la transferencia de los recursos se habría concretado el viernes 26J, a las 3:45 pm hora de Venezuela, a través de la cuenta en una entidad bancaria suiza perteneciente a Jesús Hidrobo Amoroso, apodado El Duke y señalado en la noticia como hijo del presidente del CNE.

El texto agregó que el presidente saliente del Banco Nacional Suizo, Thomas J. Jordan, confirmó la transferencia del dinero, “tras una auditoría a cuentas de venezolanos en ese país”.

Cabe destacar que Jordan -presidente del Grupo de Bancos Centrales para la Disuasión de las Falsificaciones, miembro de la junta directiva del Banco de Pagos Internacionales, y del comité directivo del Consejo de Estabilidad Financiera- dimitió en enero de 2024 y concretará su salida en septiembre.

Diosdado Cabello

El 1er. vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó:

"Seguir denunciando el acoso, el asedio, ataque y guerra contra nuestro país. El tema de las redes sociales es un problema de salud mental, familiar, es un problema severo. Y cuando esas redes sociales comienzan a querer cambiar de Presidente, entonces ya se convierte en un problema de Estado".

Él celebró la creación de un comité de ciberseguridad para atender estos casos de "ataques" de 'influencers' que han sido "contratados" por el sector político para difundir su "posición fascista" y de ciudadanos que cometan delitos.

Indicó que las plataformas digitales están siendo usadas como herramientas de "dominación del imperialismo" por medio de "lacayos que comparten contenido para enfrentar a sociedades y crear violencia".

Diosdado no puede explicar cómo fue que Hugo Chávez Frías era tan activo en redes sociales y ahora el chavismo quiere suprimir las redes sociales.

Embed Hola mis queridos y queridas Camaradas! De nuevo les envío mi palabra de agradecimiento por tantos mensajes de aliento.Aquí estoy en Batalla — Hugo Chávez Frías (@chavezcandanga) May 11, 2011

Contra USA

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, rechazó las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y reiteró que el golpe contra Venezuela es diseñado y dirigido desde USA.

“La operación golpista, diseñada y dirigida desde USA, no tiene límites. Ahora Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, se autoproclama autoridad electoral en Venezuela”, señaló Gil, a través de sus redes sociales.

Tras la rueda de prensa de Jean-Pierre, quien respondió a las consultas en relación con Venezuela, Gil indicó que “la realidad es que todas sus respuestas obedecen a lobbies bien pagados”.

El diplomático venezolano agregó que “todas las preguntas y comentarios en la pantomima de rueda de prensa son tarifados”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yván Gil Pinto (@yvan.gilpinto)

“Las preguntas que se hacen los venezolanos son: ¿Quién está pagando esto? ¿Cuáles son los oscuros fondos que financian esta operación? ¡Responda Sra. Jean-Pierre!”, agregó el canciller.

Muy tosco, bizarro y grotesco todo lo que a menudo realiza el chavismo. Pero sigue en el poder.

---------------------------------------

Más contenidos de Urgente24

Salvador Di Stefano Pro Milei: Comprar bonos y no dólares porque llega la recuperación

Ensayos de Irán contra Israel y amplio despliegue militar de USA

Netflix arrasa con una miniserie de suspenso increíble

Boleto de transporte: Córdoba aplicó el aumento y empató a Rosario

Martes 13: Fabiola Yáñez amplía su declaración sobre Alberto Fernández