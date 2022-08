Mitad éxito mitad fracaso de la Cortina de Hierro Nº2

En cuanto a la cuestión de las visas, no hubo unanimidad en el Consejo (ministros de Relaciones Exteriores de la UE) sobre la introducción de una prohibición general de visas para los rusos. No habrá una prohibición general de visas, muchos miembros países se opusieron, incluyéndome a mí también. La conclusión es que no habrá una prohibición general de visas para los rusos. En cuanto a la cuestión de las visas, no hubo unanimidad en el Consejo (ministros de Relaciones Exteriores de la UE) sobre la introducción de una prohibición general de visas para los rusos. No habrá una prohibición general de visas, muchos miembros países se opusieron, incluyéndome a mí también. La conclusión es que no habrá una prohibición general de visas para los rusos.

Otra vez derrotado Josep Borrell, quien durante una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Praga, habló de un "acuerdo político" en el tema de las restricciones de visado, y que si bien las posiciones diferían mucho, se buscaba un compromiso. No hubo ni acuerdo ni compromiso. Y la UE sigue crujiendo.

La nueva Cortina

Después de la cancelación del acuerdo de extradición simplificado, los rusos deberán pagar una tarifa consular más alta: 80 euros en lugar de 35.

También se propuso prohibir por completo la emisión de visas de turista a ciudadanos de la Federación Rusa, en los estados fronterizos con Rusia.

Ante la cancelación del tráfico aéreo, esto aislaría a los turistas rusos de Europa Occidental.

Muchos países dejaron de emitir visas de turista a los ciudadanos rusos desde el comienzo de la guerra.

El multimedios belga EUobserver informó que se consideraba una excepción para los jóvenes menores de 25 años: la crisis etaria de Europa no permite tanta rigidez en sus sanciones.

Pero el gobierno alemán sometió a discusión un proyecto de decisión de la Unión Europea para prohibir la emisión de visas Schengen /así se llama el sistema de libre circulación dentro de la UE) a ciudadanos rusos como parte del próximo paquete de sanciones.

El Parlamento de Letonia adoptó esta declaración, pidiendo a la UE que deje de emitir visas a ciudadanos de Rusia y Bielorrusia. El canciller de Estonia, Urmas Reinsalu, dijo que su país cerraría la frontera a los rusos con visas Schengen emitidas por la república.

El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, respondió que si la Unión Europea impone restricciones en la emisión de visas a los rusos, sus ciudadanos también enfrentarán inconvenientes al cruzar la frontera.

