Mark Zuckerberg admite censura en Meta por presión de Biden

El fundador de Facebook contó que el FBI le había advertido por una “potencial operación de desinformación rusa” en relación a Hunter Biden y al gigante energético ucraniano Burisma, donde formaba parte de su junta directiva.

Sin embargo, admitió: “Claramente no era una desinformación y no debimos haber bajado la historia”, refiriéndose al contenido de 'New York Post' que informaba sobre la publicación sobre decenas de miles de correos electrónicos de Hunter y sus socios comerciales, en los que se evidenciaría cómo habría logrado ciertos negocios en el extranjero gracias a su apellido y videos y fotos que mostraban su vida de excesos (adicción al crack, encuentro con prostitutas y posesión ilegal de armas).

image.png Hunter Biden y su padre Joe.

Tal como contó Urgente24, Burisma Holdings, productora de gas natural de Ucrania y cuyo propietario había sido investigado por presunto lavado de dinero y abuso de poder, tuvo en la junta directiva al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, desde el 2014 hasta el 2019, justo cuando su padre era vice de Barack Obama.

Pero el rol clave de la familia Biden en la compañía de gas ucraniana no saldría a la luz hasta 2022, cuando el segundo hijo del líder demócrata dio un paso en falso al dejar su computadora en un servicio técnico. En dicha laptop se encontraban documentos y mails que comprueban la vinculación de Hunter Biden con el laboratorio Metabiota, al cual prestó sumas millonarias para su desarrollo en investigación sobre virus pandémicos capaces de convertirse en armas biológicas.

En ese sentido, Zuckerberg aseguró que nunca más eliminarán contenido controvertido de manera temporal mientras esperan la respuesta del equipo de verificadores.

Al final de la carta, el multimillonario se mostró neutral y afirmó que no apoyará a ninguna candidatura para las siguientes elecciones.

“Mi objetivo es no desempeñar un papel de una forma u otra, o incluso parecer que estoy desempeñando un papel. Por lo tanto, no planeo hacer una contribución similar en este ciclo".

Más contenido de Urgente24

Fiebre por el dólar: Otro supermercado cordobés recibe moneda extranjera

Netflix estrenó la película que está arrasando entre la audiencia

Aerolíneas Argentinas reprogramó vuelos por un "paro encubierto" (y hay choque con la nueva administración)

15 películas de historia en streaming que sorprenden por su precisión y realismo

Fuerte imputación contra una Clínica pediátrica en La Plata