Madeleine McCann: Nuevo rastrillaje tras 16 años

Las medidas se están aplicando a través de la asistencia jurídica mutua por parte de la fiscalía portuguesa con el apoyo de agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal

image.png

Sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, Christian B (Christian Brueckner), fue acusado de la violación de una mujer irlandesa en 2004: atacó a Hazel Behan en su departamento de Portugal, que está a solo media hora en coche de donde Madeleine desapareció en 2007.

La irlandesa Hazel Behan tenía 20 años en el momento del ataque y se puso en contacto con la policía británica después de enterarse de un ataque sexual similar.

Hazel Behan vivía en el Algarve de Portugal cuando fue atacada durante 5 horas por un extraño enmascarado y armado con un machete en su vivienda en Praia da Rocha, a 24 Km. del complejo donde Madeleine desapareció.

Christian B está preso en Alemania por la violación de una mujer estadounidense de 71 años en 2005, y permanecerá tras las rejas hasta 2026, después de perder un intento de anular la condena.

En 2020 él fue declarado culpable de la violación en el mismo centro turístico portugués y sentenciado a 7 años de cárcel en un tribunal de Brunswick, Baja Sajonia.

Gerald Patrick McCann y Kate Marie Healy, padres de Madeleine McCann, desaparecida hace 15 años en Praia da Luz, han perdido un caso judicial presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por difamación y violación del artículo 8 del convenio europeo, es decir, el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

El ex coordinador de operaciones de la Policía Judicial (PJ) de Portugal, Gonçalo Amaral, había sido llevado a dicha corte europea por los padres de Madeleine McCann por dañar su honor y reputación con la publicación del libro en 2008, "Maddie: Truth of the Lie" ( Maddie, La Verdad de la Mentira).

En el libro "Maddie, La Verdad de la Mentira", el ex inspector en jefe a cargo de la investigación de la desaparición de la niña, apuntó a negligencias en la paternidad de los McCann y reveló que había elementos probatorios para señalar a la pareja como acusados de simular un rapto.

image.png

Allí, Gonçalo Amaral sostuvo que era factible que Madeleine hubiera caído accidentalmente de un sillón arrimado a una ventana del apartamento del Ocean Club mientras sus padres cenaban con matrimonios amigos.

Según el ex inspector, una hipótesis es que la ventana no cerraba bien y entonces la niña cayó de 4 metros de altura. Por tanto, los McCann ocultaron el cadáver de Madeleine para evitar ser imputados. "Detrás del sofá había olor a cadáver y sangre humana”, pronunció el ex detective en una entrevista para un medio español.

Por tanto, en ese sillón del apartamento del Ocean Club, según Amaral, se registraron varias manchas de sangre y huellas. "Hay un cadáver no localizado, constatación validada por los canes ingleses y corroborado por los resultados preliminares de laboratorio", indicó el ex detective en su libro.

image.png

El antiguo inspector en jefe de la Policía Judiciaria portuguesa mantuvo una entrevista con Hola España y garantizó que las acusaciones hacia los Mc Cainn se basaban en elementos probatorios contundentes.

"Hay testigos que dicen estar seguros en un 80 por ciento que el padre de Madeleine era la persona que llevaba un niño tapado camino de la playa, en el apartamento se ha encontrado olor a cadáver y sangre de la niña, y también dentro de un coche alquilado 23 días después", reveló Amaral.

Las inconsistencias en las declaraciones de los McCann son subrayadas por Amaral en su libro. Por ejemplo, la madre de Madeleine, Kate Healy, afirmó haber visto las ventanas cerradas en el piso que alquilaba en el Ocean Club cuando sus gemelos y Madeleine dormían; mientras que algunos testimonios de las 9 personas vacacionando con ellos, y que hacían su recorrido de campana desde el restaurant hacia las habitaciones -para controlar la seguridad de los infantes- señalaron que dichas ventanas permanecieron siempre cerradas.

image.png

De igual forma, el personal policial portugués constató ese 3 de mayo del 2007 que no se habían forzado cerraduras ni ventanales ni tampoco había sucedido un robo.

El Tribunal de Estrasburgo dictaminó el día de hoy (20/09) que no hubo violación a la vida privada por parte del autor del libro, pero que si efectivamente hubo un daño a la reputación de los McCann fue colateral y producto de la atención mediática por haber sido investigados penalmente.

"Aún suponiendo que la reputación de los demandantes hubiera sido dañada, esto no se debía al argumento esgrimido por el autor del libro, sino a las sospechas expresadas contra ellos, lo que los llevó a ser investigados en el curso de la investigación penal (la oficina del fiscal decidió no tomar más medidas en julio de 2008) y provocó una intensa atención de los medios y mucha controversia", sentenció el TEDH.

image.png

En diálogo con Radio Renascenca, Gonçalo Amaral, reiteró su presunción de culpabilidad de los padres de Madeleine como inventores de un rapto: "Se han invertido miles, incluso millones de euros en los últimos años para crear un falso sospechoso".

En la actualidad, el principal sospechoso del la desaparición de Madeleine es Christian Brueckner, un alemán condenado a siete años de prisión por abuso sexual a una anciana estadounidense y con una causa de pedofilia en Baviera. Según Der Spiegel, Christian Brueckner vivió en Praia Da Luz y estuvo próximo a la residencia de los McCann ese fatídico mayo del 2007.

