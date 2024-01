Y a ello le siguió que el martes, unos delincuentes armados asaltaron el canal de televisión TC, tomando de rehenes a los periodistas y presentadores, un día después de que el presidente Noboa decretará el estado de excepción y un toque de queda.

El mandatario ‘millennial’ designó oficialmente a 22 pandillas y grupos criminales como organizaciones terroristas, dándole apertura a las Fuerzas Armadas para que puedan abatirlos.

Estamos en guerra y no podemos dar marcha atrás ante estos grupos terroristas Estamos en guerra y no podemos dar marcha atrás ante estos grupos terroristas

El servicio penitenciario de Ecuador comunicó que 125 guardias y 14 miembros del personal administrativo han sido tomados como rehenes en cinco cárceles diferentes en donde estallaron motines. Sólo 11 de ellos fueron liberados y las bandas criminales viralizaron un video de la ejecución de dos guardiacárceles para presionar a Noboa con que de marcha atrás con el estado de sitio.

“Estamos haciendo todo lo posible e imposible para sacar [a los rehenes] sanos y salvos”, dijo Noboa. "Pero no podemos detener la guerra por esto porque el Estado está en guerra en todas las provincias", agregó.

Los narcoterroristas, armados con machetes y cuchillas, obligaron a los policías secuestrados a leer cartas suplicando por sus vidas a Noboa.

“Señor Presidente recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas”, lee un guardiacárcel que está de rehén, en uno de los videos que circula. “La gente de seguridad penitenciaria o la carne del cañón como quieran llamarlo, estamos ahora mismo rogando que sus accionar sea más cauto”, continúa.

“Por favor, ayúdennos y sean sensatos en sus acciones, tome buenas decisiones, no envíe tropas las cárceles que serán escuadrones de la muerte, vamos a estar mal. Está en peligro nuestras vidas. Atentamente, el grupo de seres humanos, agentes de seguridad”, cerró en su súplica.

image.png Militares patrullan las calles de Quito en medio de la escalada de violencia. (Foto: REUTERS/Karen Toro).

En el marco de este conflicto armado interno y en plena vigencia del estado de excepción, 329 personas han sido detenidas y hasta el momento ocho fueron abatidas por la Policía. En las últimas horas, circuló un video viralizado por los terroristas, vestidos con camiseta blanca y jean, en el que enviaron un mensaje a los ecuatorianos y de intimidación al presidente Noboa.

En el clip, el grupo criminal que se autoadjudica la explosión de la violencia en el país, rodea a un hombre sentado en un atril, que parece ser el cabecilla de la banda, y comienza leer un comunicado: “Saludamos al país entero y les pedimos disculpas por los altercados, sobre todo a ustedes los pobres que son los más perjudicados”.

En el mensaje atacan abiertamente al presidente Noboa, al que lo califican como “niño rico con su ego de superhéroe” y le advierten que no acuda a las fuerzas armadas de Estados Unidos para garantizar la estabilidad local.

Estados Unidos no ha pedido ayuda a México, que está cerca de ellos, va a venir a poner orden aquí en Ecuador Estados Unidos no ha pedido ayuda a México, que está cerca de ellos, va a venir a poner orden aquí en Ecuador

image.png Locaciones de Ecuador donde estallaron motines y violencia en las calles.

El nuevo presidente Daniel Noboa al que tildan de ‘niño rico’, es el mandatario más joven en la historia de Ecuador, con sólo 35 años, y su victoria tuvo mucho que ver con su campaña en redes sociales, tal como el libertario argentino Javier Milei.

Tal candidato del establishment, Noboa, incluso goza de un abultado patrimonio: su familia es dueña de la Exportadora Bananera Noboa, que pertenece al Grupo Noboa que tiene 110 compañías, y goza de activos por USD 1.355 millones. El control del grupo está en manos de Álvaro Noboa Pontón, su padre, quien también se había postulado 5 veces a la presidencia ecuatoriana.

“Tú estudiaste en EE. UU., no en Ecuador, por lo cual no sabes nada de lo que pasa en Ecuador”, le dice a Noboa el cabecilla de la banda criminal del video. Es que el nuevo presidente se graduó de Administración Pública en la Universidad de Harvard y pertenece a la ‘high society’ de Ecuador. “Vienes a querer recuperar las acciones de tu padre”, añade.

Puede que ganen, pero no devolverán la vida de los ecuatorianos, que nada tienen que ver en esto, como todos aquellos que están secuestrados, no te importa la vida de aquellas personas porque más puede tu ego Puede que ganen, pero no devolverán la vida de los ecuatorianos, que nada tienen que ver en esto, como todos aquellos que están secuestrados, no te importa la vida de aquellas personas porque más puede tu ego

image.png Difunden video de rehenes policías y guardiascárceles que temen por sus vidas

En tal video también amedrentan a la cúpula militar y penitenciaria: “No se metan al lobo. Así ustedes salgan a matar, como dio la orden este niño caprichoso; la sugerencia: todo tiene un diálogo”.

Los terroristas además se refieren al jefe de Estado como un 'diablo': “Es el propio demonio, no nosotros. Tú nos alteras y alteras al Ecuador cuando deberías pedirle sabiduría a Dios para saber manejar el país”.

En el mensaje, el cabecilla sostiene que al gobierno "la vida de los ecuatorianos no les importa” y aseguran que “la delincuencia nunca se va a acabar, que les quede claro”, además de que habla de un acuerdo de paz como el que sucedió en Colombia entre las Farc y el gobierno.

“¿Sabes qué es un acuerdo de paz? Son convenios que ponen fin a un enfrentamiento armado entre dos naciones u organizaciones para fines de una mejor vida”, sentenció el delincuente armado.

