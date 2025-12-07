La otra batalla de Ucrania: El silencio de las cunas

Este colapso se siente en cada rincón, incluso a cientos de kilómetros del frente. En Sadove, cerca de Hoshcha, una escuela cerró porque solo quedaban nueve alumnos. Mykola Panchuk, presidente del ayuntamiento, declaró a Reuters: "Hace dos años, nos vimos obligados a cerrar esta institución. ¿Por qué? Porque solo había nueve niños allí".

Las estadísticas son de un país en emergencia: Ucrania tiene, según el CIA World Factbook, las tasas de mortalidad más altas y las tasas de natalidad más bajas del mundo (tres muertes por cada nacimiento). La esperanza de vida de los hombres se ha desplomado de 65,2 a 57,3 años.

Reuters: la crónica

La guerra no solo destruye infraestructura; se lleva el futuro. Retratos de 141 soldados caídos de Hoshcha y su distrito alinean el camino hacia el ayuntamiento, mientras una constante procesión de personas de mediana edad o mayores inunda la calle principal. Ante este panorama, el gobierno se pregunta: una vez que termine la guerra, "¿quién quedará para reconstruir el país destrozado?"

La incertidumbre es un potente disuasivo. Anastasiia Yushchuk, de 21 años, resume el dilema de su generación: "No hay estabilidad, no hay nada sobre lo que construir". Mientras las mujeres jóvenes son mayoría entre los refugiados, y los hombres adultos tienen prohibido salir del país (una norma que se elevó a los 22 años en agosto), la perspectiva de un futuro vacío impulsa a muchos padres a sacar a sus hijos del país antes de la edad de reclutamiento. La directora Marianna Khrypa de Hoshcha confirma que "Los padres sacan a sus hijos del país antes de que cumplan 18 años".

En este contexto de profunda vulnerabilidad, donde la jefatura de la maternidad revela que un tercio de las mujeres tienen maridos en el ejército –algunos muertos o desaparecidos–, la vida continúa, impulsada por la esperanza. Una concejala embarazada cuyo esposo fue movilizado poco después de concebir, observa que para muchas esposas, el nacimiento de un hijo es "un momento de alegría, una razón para no rendirse".

Ante el colapso demográfico que enfrenta Ucrania, el gobierno de Kiev delineó el año pasado una estrategia demográfica con horizonte en 2040. Este plan ambicioso busca atenuar el déficit poblacional provocado por la guerra y el éxodo preexistente.

El documento oficial advierte sobre un inminente déficit de 4.5 millones de trabajadores durante la próxima década. Los sectores más afectados y con mayor necesidad de mano de obra serán la construcción, la tecnología y los servicios administrativos, áreas cruciales para la reconstrucción del país.

Ucrania delinea estrategia

Frenar la emigración y atraer el retorno Mejorar la vivienda, la infraestructura y la educación para incentivar a los ucranianos que huyeron a regresar a su país. Atracción de inmigración Atraer inmigrantes de otros países para ocupar los puestos de trabajo vacantes que no puedan ser cubiertos por la población local o repatriada.

Las autoridades ucranianas estiman que, si estas medidas se implementan con éxito, la población podría volver a alcanzar los 34 millones de habitantes para 2040. Sin embargo, también lanzan una seria advertencia: si la dinámica actual de bajas, nacimientos bajos y emigración persiste, la cifra podría caer drásticamente hasta los 29 millones para el mismo año.

Las predicciones externas son aún más sombrías: las previsiones de la ONU publicadas en 2024 indican que la población de Ucrania podría disminuir a un rango de 9 a 23 millones de personas para el año 2100.

Este plan es el intento de Kiev de sentar las bases para la supervivencia económica y la defensa futura del país, asegurando que haya suficientes personas no solo para reconstruir la economía, sino también para poder defenderse si Moscú ataca de nuevo.

