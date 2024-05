Julian Assange respira: Puede apelar contra extradición

Que se le permitiría confiar en la primera enmienda de la constitución estadounidense

Que protege la libertad de expresión;

Que no sería “perjudicado en el juicio” por su nacionalidad;

Que no se impondría la pena de muerte.

Si el fallo del lunes hubiera sido en su contra, Assange podría haber estado en un avión a Estados Unidos en 24 horas.

Su abogado, Edward Fitzgerald, dijo que los problemas relacionados con las garantías de Estados Unidos eran “múltiples” y no descartaron la posibilidad de que un tribunal estadounidense dictamine que el fundador de WikiLeaks , como extranjero, no tenía derecho a los derechos de la primera enmienda.

James Lewis KC, en representación de Estados Unidos, sostiene que la nacionalidad de Assange no perjudicaría una audiencia justa en Estados Unidos pero la conducta de la que fue acusado no estaba protegida por la primera enmienda.

“La posición del fiscal estadounidense es que nadie, ni los ciudadanos estadounidenses ni los ciudadanos extranjeros, tienen derecho a basarse en la primera enmienda en relación con la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente que proporcione los nombres de fuentes inocentes, debido a su grave e inminente riesgo de daño”.

Kristinn Hrafnsson, editora en jefe de WikiLeaks se refirió a la posibilidad de que sus abogados podrían decidir presionar para que Assange fuera liberado bajo fianza.

Assange fue arrestado por primera vez en Gran Bretaña en 2010 por una orden judicial sueca por acusaciones de delitos sexuales que luego fueron desestimadas.

Desde entonces, ha estado bajo arresto domiciliario, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres durante siete años y, desde 2019, recluido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh.

image.png

En abril el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que estaba 'estudiando' la petición de Australia de archivar el caso de Julián Assange.

Como en la audiencia de febrero de este año, en la última Assange no se presentó por “enfermedad”, pero sí acudieron al tribunal su hermano, madre y su padre: "Como familia nos sentimos aliviados, pero ¿cuánto tiempo más podrá continuar esto?".

La noticia provocó euforia y alegría entre los admiradores de Assange quienes fuera de la corte gritaban "¡Libre, libre Julian Assange!".

Documentos filtrados por Wikileaks

USA no perdona a Assange por haber revelado atrocidades de su gobierno. Los documentos filtrados daban prueba de las matanzas de civiles y periodistas y del abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países, así también como por parte de contratistas privados.

En un video coincido con "Asesinato Colateral", publicado por WikiLeaks, en abril de 2010 se ve fuerzas estadounidenses le disparan desde un helicóptero a un grupo de civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad en 2007.

"Diarios de la Guerra de Afganistán", fue un conjunto de 92.000 documentos secretos filtrados del Pentágono, que contenían reportes de víctimas civiles provocadas por soldados norteamericanos y de países aliados, fuego amigo y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia.

image.png

Su difusión fue respaldada por los diarios The New York Times y The Guardian, y con la revista Der Spiegel. Tiempo más tarde el pentágono recibió otro golpe con "Irak War Logs".

Casi 400.000 reportes militares secretos sobre la guerra de Irak, que revelaron el uso de la tortura como una práctica común entre los militares norteamericanos. Esa revelación mostró que el 66% de los más de 109.000 asesinatos en Irak fueron civiles, y que las fuerzas norteamericanas asesinaron a más de 3.700 soldados de países "amigos".

Más contenido de Urgente24

El Gobierno minimiza la reacción diplomática española e insiste: "No renunciaron"

Luciano Castro y Griselda Siciliani: las reveladoras imágenes que confirmarían su romance

Vignolo repudiado por su relato de Boca Vs Central Córdoba: "Asco..."

Crisis diplomática: Sánchez exige a Milei un "pedido de disculpas" sino habrá consecuencias

Universidades: UCR expone a LLA/PRO y cruje el acuerdo de no tocar la Ley Bases