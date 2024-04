Joe Biden evalúa archivar la causa contra Julian Assange

image.png Julian Assange

Julian Assange está tras las rejas de la prisión de Belmash (Londres) desde 2019, recluido en una celda 24 horas monitoreada como si fuera un terrorista. Assange ejerció su labor de periodista al filtrar documentos que comprometían a la Casa Blanca: daban prueba de las matanzas de civiles y periodistas y del abuso de prisioneros por parte de Estados Unidos y otros países, así también como por parte de contratistas privados.

Antes de ser detenido, el expresidente de Ecuador Lenin Moreno, le tendió una trampa al permitir su arresto en la embajada ecuatoriana en Londres (en donde Assange había permanecido como 'asilado' durante siete años), algo que infringe el derecho internacional.

En junio de 2022, el Reino Unido aprobó la extradición de Assange a USA, pero desde entonces Assange apela sentencias para evitar la extradición a Estados Unidos.

Assange expuso verdades incómodas para Washington

Uno de los tantos cables filtrado por Assange conocido como "Asesinato Colateral" (video), publicado en WikiLeaks en abril de 2010, muestra cómo fuerzas estadounidenses le disparan desde un helicóptero a un grupo de civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters en Bagdad en 2007.

Del mismo modo, ·Diarios de la Guerra de Afganistán", fue un conjunto de 92.000 documentos secretos del Pentágono filtrados por Assange, que contenían reportes de víctimas civiles provocadas por soldados norteamericanos y de países aliados, fuego amigo y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia. Su difusión fue respaldada por los diarios The New York Times y The Guardian, y con la revista Der Spiegel.

image.png El gobierno de Biden podría archivar la causa de Assange

Tiempo más tarde el Pentágono recibió otro golpe de WikiLeaks con "Irak War Logs". Casi 400.000 reportes militares secretos sobre la guerra de Irak, revelaron el uso de la tortura como una práctica común entre los militares norteamericanos.

Esa revelación mostró que el 66% de los más de 109.000 asesinatos en Irak fueron civiles, y que las fuerzas norteamericanas asesinaron a más de 3.700 soldados de países "amigos".

Es por ello que la Amnistía Internacional pidió nuevamente a fines de marzo el cese de la 'persecución' a Julian Assange que atenta contra la libertad de expresión

"Al intentar encarcelarlo, EE.UU. está enviando una advertencia inequívoca a los editores y periodistas de todo el mundo de que ellos también podrían ser el blanco y que no es seguro para ellos recibir y publicar materiales clasificados, incluso si hacerlo es de interés público", aseveró Amnistía.

De las torturas en Guantánamo hasta lo de Hilary Clinton: principales filtraciones

En el 2017, la web WikiLeaks filtró cientos de cables sobre la prisión estadounidense Guantánamo, entre los que estaba el caso de Shaykh al Libi, que bajo tortura confesó que miembros de Al Qaeda lo habían contactado (con Sadam Hussein que luego fue extraditado y condenado a muerte en USA) para negociar la adquisición de armas biológicas y de destrucción masiva

Cuatro años más tarde, WikiLeaks difundió que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos había espiado entre 2006 y 2012 a tres presidentes de Francia: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande. Asimismo, Assange también filtró que USA pinchó durante años los teléfonos de altos funcionarios y jefes de estado de Japón, Alemania e Italia.

Tal filtración develó las relaciones oscuras de la candidata demócrata con banqueros de Wall Street, sus intenciones de intervenir militarmente y en secreto Siria, que sus discursos y oratoria se vendían al mejor postor —eran pagados por entidades financieras (1,5 millones de dólares en total)— y una serie de frases que denotaron cierta ideología oportunista tras bambalinas.

"Hay un trasfondo que está inmerso en todos estos correos. Una especie de 'pago por jugar', como dicen ellos, que refleja el enorme flujo de dinero que representa intereses de gobiernos, personas y corporaciones específicas", aseguró Julián Assange en el 2016 ante un periodista australiano.

image.png Hilary Clinton y Julian Assange

Assange sugiere a partir de los email que vio, que Clinton, está detrás de toda una organización manejada por varias entidades políticas y corporativas. Clinton "es el punto central de las operaciones de un sistema manejado por grandes entidades bancarias como el Goldman Sachs, los mayores agentes de Wall Street, la inteligencia, el Departamento de Estado, los saudíes y más personas. Ella es el eje central encargado de interconectar a los elementos que gozan del poder real en EE.UU.".

"Hillary Clinton fue la figura clave en la destrucción del Estado de Libia", había dicho Assange mientras estuvo de asilado en la embajada Ecuatoriana en Londres, en diálogo con la prensa mundial.

Según Assange, los correos electrónicos de Clinton filtrados revelan un plan maestro antes de la intervención en Libia en marzo de 2011, para convertirla en el tema principal de su mandato como secretaria de Estado.

La destitución del presidente libio Muamar el Gadafi y la destrucción del Estado libio fue "algo que ella utilizaría para presentar en las elecciones generales presidenciales" en términos de Assange.

Tras la intervención de USA en Libia, señaló Assange, alrededor de 40.000 personas perdieron la vida. "Llegaron los yihadistas, llegó el Estado Islámico", lo que desató la crisis europea de los refugiados y los inmigrantes, explicó.

Más contenido en Urgente24:

Tambalea Mercado Pago con Prex Uruguay: Los beneficios que enamoran a los argentinos

Ualá, Mercado Pago y Naranja X actualizaron sus intereses: Cuál paga más por tener plata en la cuenta

Adiós Star+: Por dónde se estrenará El Encargado 3 de Guillermo Francella

Diana Mondino, China, las falsas acusaciones de Richardson y el control a la estación espacial

Japón: Toyota toma control de su segunda marca tras escándalo