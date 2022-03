Joe Biden dió ánimo a Ucrania pero la UE puede ir a recesión

Biden también dijo que Estados Unidos estaba “trabajando para responsabilizar a Rusia, incluso mediante la imposición de sanciones que ya están teniendo un impacto en la economía rusa”.

La semana pasada, Biden dijo que las sanciones estaban diseñadas para tener un efecto a largo plazo.

Babyn Yar

Otro tema que surgió en la llamada, según la Casa Blanca, fue “la escalada de ataques de Rusia en sitios utilizados por civiles en Ucrania, incluido el bombardeo cerca del memorial del Holocausto de Babyn Yar”.

Zelensky había afirmado en un tuit que una bomba cayó “en el mismo sitio de Babyn Yar”, lo que llevó a algunos medios estadounidenses a informar que Rusia había bombardeado el propio monumento.

Zelensky escribió en Twitter: “¿De qué sirve decir 'nunca más' durante 80 años, si el mundo permanece en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos 5 muertos. Historia que se repite...”

Yakov Bleich, rabino jefe de Kiev, dijo que la bomba “cayó en la ubicación exacta del cementerio judío de Babyn Yar”, y agregó: “La vi. Es 100% cierto”.

Sin embargo, el monumento a Babi Yar se encuentra a casi 300 metros de distancia de la torre de televisión de Kiev. Esto habría que aclararlo con alguna imagen satelital en las próximas horas.

Sí está confirmado que 5 personas murieron en el ataque, ratificaron las autoridades ucranianas.

El ejército ruso había enviado una advertencia previa de que apuntaría a nodos de comunicación estratégicamente importantes utilizados por el ejército ucraniano.

Babi Yar es el sitio en el que los soldados nazis asesinaron en reiteradas ocasiones a los judíos de Kiev durante la 2da. Guerra Mundial, comenzando con casi 34.000 durante 2 días, en septiembre de 1941.

Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania.

Nuevos anuncios

Las refinerías de petróleo europeas y norteamericanas se negaron a comprar petróleo ruso y los bancos se niegan a financiar los envíos de productos básicos rusos, según ejecutivos petroleros y banqueros.

El embargo autoimpuesto por las refinerías amenaza con hacer subir los precios de la energía a nivel mundial al eliminar un chorro de petróleo de un mercado que estaba apretado incluso antes de que el presidente Vladimir Putin atacara a Ucrania.

Rusia, en guerra y necesitada de ingresos con su sistema financiero en crisis, está tomando medidas extremas para convencer a las empresas de que compren su bien más preciado.

Vladimir Putin firmó un decreto "Sobre medidas económicas temporales adicionales para garantizar la estabilidad financiera de la Federación Rusa", informó el servicio de prensa del Kremlin.

Tal como se indica en el documento, estos pasos son causados por "acciones hostiles y contrarias al derecho internacional de los Estados Unidos de América y los estados extranjeros y las organizaciones internacionales que se han unido a ellos". Su objetivo es proteger los intereses nacionales.

Así, a partir del 02/03 está prohibido exportar desde Rusia moneda o "instrumentos monetarios en moneda extranjera" por un monto superior a diez mil dólares estadounidenses al tipo de cambio del Banco Central el día de la exportación.

Además, el presidente Putin decidió introducir un procedimiento especial para que los residentes concreten transacciones de emisión de préstamos en rublos, así como vender valores e inmuebles, a personas extranjeras asociadas con países que han impuesto sanciones contra Rusia. Esta medida también se aplica a quienes estén bajo el control de estas personas extranjeras, “independientemente de su lugar de registro o del lugar de sus actividades comerciales principales”.

Para llevar a cabo estas operaciones, será necesario obtener el permiso de la comisión gubernamental de inversiones extranjeras, y las transacciones con bienes inmuebles y valores pueden realizarse en subastas organizadas en base a los permisos del Banco Central en acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la comisión de gobierno podrá expedir permisos para operaciones que estaban prohibidas por el decreto del 28/02: la concesión de préstamos en moneda extranjera a no residentes y la transferencia de moneda extranjera a sus cuentas en el exterior.

"El procedimiento para la implementación (ejecución) de las transacciones (operaciones) previstas por este Decreto no se aplica a las transacciones (operaciones) en las que el Banco Central de la Federación Rusa y los organismos estatales son parte", especifica el decreto.

El documento también aclara que las instituciones de crédito tienen derecho a transferir divisas a cuentas corresponsales en bancos no residentes, sujeto a las restricciones previstas por este decreto.

Se instruyó al Consejo de Ministros para que aprobara el procedimiento de expedición de dichos permisos por parte de la comisión de gobierno en un plazo de 5 días.

El Decreto entra en vigor a partir del día de su publicación.

banco central de rusia.jpg Banco Central de Rusia, bajo presión infernal.

¿Recesión europea?

Las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia por la operación militar en Ucrania fracasarán y podrían llevar al continente a una recesión masiva, dijo Earl Rasmussen, vicepresidente del Centro Eurasia, con sede en Washington DC.

Pero Rasmussen -vinculado a las empreas Infrastructure Defense Technologies (IDT) y NET'Q America- erró, tal como muchos otros, semanas atrás cuando dijo: "Occidente ha estado tratando de atraer a Putin para que invada, y eso no va a suceder".

Ahora afirmó: "Estas sanciones contra Rusia conducirán a Europa a una recesión histórica".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió las medidas que ejecuta la Unión Europea como "el mayor paquete de sanciones" en la historia del bloque y admitió que será un costo para la economía europea pero subrayó la necesidad de "invertir en libertad e independencia".

Rasmussen:

Los precios de la energía se dispararán. Mis colegas en Europa dicen que los precios ya están al alza un 30%. Subirán mucho más, quizá al doble o más. Los precios de la energía se dispararán. Mis colegas en Europa dicen que los precios ya están al alza un 30%. Subirán mucho más, quizá al doble o más.

"A pesar de las garantías del presidente Joe Biden, Estados Unidos no está en condiciones de reemplazar los suministros de gas natural a Europa con ninguna energía alternativa que sea comparable en escala o costo", agregó: "¿Cómo va Europa a reemplazar el gas ruso? ¡No lo hará! Bienvenida austeridad global. Los líderes europeos cometieron un grave error. El gas ruso no será reemplazado, imposible. Además, el gas que se reemplace será significativamente más caro, quizá 2 o 4 veces más costoso. Estaremos enfrentando duros tiempos: esperemos que no una guerra total que podría convertirse en una nuclear muy rápidamente pero de todas formas una crisis global económica".

Hilo sobre materias primas

Acerca de esto, vale la pena examinar el siguiente hilo en Twitter:

La batalla

Rusia intensificó su bombardeo de las ciudades más grandes de Ucrania, disparando misiles contra objetivos en áreas pobladas mientras las fuerzas de Vladimir Putin recurrían a tácticas militares más brutales en un intento por recuperar el impulso en el sexto día de la invasión.

El asalto a Kiev fue el final de otro día mixto para las fuerzas rusas que superan fácilmente en armas y en número al ejército ucraniano, pero han tenido problemas para lograr el rápido progreso esperado, particularmente en el norte del país, según Financial Times.

El Pentágono dijo que el 80% de las fuerzas rusas que se habían concentrado en la frontera antes de la invasión habían ingresado a Ucrania. Pero un alto funcionario de Defensa dijo que la resistencia ucraniana y los problemas logísticos, incluido el suministro insuficiente de combustible, parecían estar frenando el avance sobre Kiev.

“También estamos detectando señales de que tienen problemas para alimentar a sus tropas”, agregó el alto funcionario de defensa.

Funcionarios militares británicos dijeron que una columna de vehículos blindados pesados se había desplazado a unos 30 kilómetros de la ciudad capital, poniendo áreas urbanas al alcance de los cohetes BM-21 Grad que las fuerzas rusas utilizaron esta semana con un efecto devastador en la ciudad nororiental de Kharkiv.

Bielorrusia

Esto se informó en el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania:

Desde el territorio de la República de Bielorrusia desde el 24 de febrero de 2022, se han lanzado sistemáticamente ataques con misiles contra objetivos militares y civiles. Hoy, se observa que las tropas bielorrusas están en alerta y están ubicadas en las áreas de concentración lo más cerca posible posible a la frontera estatal de Ucrania. Durante el día actual, según la inteligencia ", se registró una actividad significativa de equipos de aviación. Además, se notó el movimiento de columnas de equipos automotrices con alimentos y municiones en el área de \u200blos asentamientos de Baranovichi, Lyakhovichi y Pinsk. Desde el territorio de la República de Bielorrusia desde el 24 de febrero de 2022, se han lanzado sistemáticamente ataques con misiles contra objetivos militares y civiles. Hoy, se observa que las tropas bielorrusas están en alerta y están ubicadas en las áreas de concentración lo más cerca posible posible a la frontera estatal de Ucrania. Durante el día actual, según la inteligencia ", se registró una actividad significativa de equipos de aviación. Además, se notó el movimiento de columnas de equipos automotrices con alimentos y municiones en el área de \u200blos asentamientos de Baranovichi, Lyakhovichi y Pinsk.

Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, los invasores rusos se están preparando para lanzar una operación psicológica y de información a gran escala.

"Debido al hecho de que el enemigo no logra sus objetivos, debido a la importante resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la resistencia de la población civil patriótica, procedió a destruir la infraestructura de información y las instalaciones estatales críticas. Por lo tanto, la ocupación fuerzas, a medida que se adentran en el territorio de Ucrania El 1 de marzo de 2022, se llevó a cabo un ataque con misiles contra la torre de televisión de la ciudad de Kiev. El enemigo continúa ignorando cínicamente las normas del derecho internacional humanitario durante la conducción de las hostilidades”.