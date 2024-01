Israel intenta salir del rincón acusando a Qatar y agencia de la ONU

"No me retracto de una sola palabra de lo que dije", exclamó Netanyahu durante una conferencia de prensa en Tel Aviv.

"No renunciaré ni siquiera a una opción de presionar a Hamás ni a nadie que pueda presionarlo", afirmó. “Qatar acoge a los líderes de Hamás y financia la organización. Tiene influencia sobre Hamás”.

Por otra parte, Israel embistió contra la agencia de la ONU (Organización de Naciones Unidas), UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), afirmando que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados en el ataque de Hamas del 07/10/2023.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo que Israel quiere garantizar que la agencia de la ONU, con decenas de miles de empleados en el territorio, “no sea parte del día después” de la guerra.

“Muchos empleados de la UNRWA son miembros de Hamás que le ayudan a dar cobertura a actividades terroristas y a mantener su gobierno. Debemos asegurarnos de que la UNRWA no forme parte del día después en Gaza y que otras partes ocupen su lugar”, escribió en X.

Aliados de Israel (USA, Australia, Reino Unido, Italia, Canadá y Finlandia) suspendieron la financiación a la agencia de ayuda después de las acusaciones.

La Unión Europea, uno de los mayores donantes de la agencia, dijo que estaba extremadamente preocupada por las acusaciones, pero no ha anunciado que congelará la ayuda.

La suspensión de la financiación llega en un momento crítico para la agencia, que se ha convertido en el principal conducto para la ayuda que llega a Gaza durante la guerra que Israel lanzó en respuesta a los ataques del 07/10/2023. La guerra ha matado a más de 26.000 personas, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades palestinas, cuyas cifras no distinguen entre combatientes y civiles.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que la agencia había rescindido los contratos de las personas presuntamente involucradas y las haría responsables, incluso mediante un proceso penal.

"Resulta chocante que se suspendan fondos para la agencia en reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de su personal", teniendo en cuenta que ya se adoptaron medidas y que de esa ayuda "depende la supervivencia de 2 millones de personas" en la Franja de Gaza, afirmó Philippe Lazzarini.

En una publicación en Telegram, Hamás criticó a la agencia por suspender o despedir a empleados acusados por Israel de participar en el ataque y condenó a los países que suspendieron la ayuda. "Está claro que la UNRWA ha sido sometida a chantaje por parte de países que apoyan el terrorismo sionista con el pretexto de un apoyo financiero continuo".

USA es el mayor aportante a UNRWA, con US$ 344 millones en 2022.

El Reino Unido aportó US$ 21 millones, Italia US$ 18 millones y Canadá donó US$ 24 millones en el mismo período, Australia US$ 14 millones y Finlandia US$ 8 millones. respectivamente. La UNRWA recibió US$ 1.170 millones en financiación en 2022, según la agencia.

