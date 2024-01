Gaza, el ocaso de Benjamin Netanyahu y qué viene en Israel

klughaft.jpg Moshe Klughaft.

Las manifestaciones

"(...) Aunque aún no ha comenzado una investigación oficial sobre la guerra que estalló en Israel el 7 de octubre, la catástrofe de ese fatídico día, en el que aproximadamente 1.200 israelíes fueron masacrados, habla por sí sola.

El primer ministro, sin embargo, aún no ha asumido la responsabilidad de los acontecimientos de aquella jornada, no parece próximo a dimitir e incluso afirmó en una rueda de prensa el 30/12/2023 que no renunciará, y que “lo único que pretendo hacer es deshacernos de Hamás”.

Pero a pesar de la confianza de Netanyahu, Israel parece estar acercándose a un punto de inflexión.

Un número creciente de israelíes se unen a las manifestaciones de los sábados por la noche y protestan frente a la sede en Kirya de las FDI en Tel Aviv y la Knesset en Jerusalén.

Los mensajes en estas manifestaciones han comenzado de pedir al gobierno que haga más para liberar a los 136 rehenes que permanecen en cautiverio de Hamas a pedir un gobierno completamente nuevo.

Alrededor del 53% de los encuestados en una encuesta del Canal 13 realizada esta semana creían que las principales consideraciones de Netanyahu al tomar decisiones en tiempos de guerra eran intereses personales, en comparación con sólo el 33% que pensaba que se preocupaba por el mejor interés del país.

gallant.jpg El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, visita un centro de entrenamiento de la unidad Yahalom, el 25 de enero de 2024.

Los (ex) aliados religiosos

El descontento también está aumentando dentro de la coalición. Un número cada vez mayor de parlamentarios de la coalición, especialmente de extrema derecha, creen que el primer ministro está cediendo a la presión estadounidense y aceptará poner fin a la guerra para liberar a los rehenes incluso antes de que Hamas sea derrotado.

Esta semana circuló una petición entre los miembros de la Knesset de la coalición, solicitando firmas para un documento que pide al primer ministro que cumpla su promesa de derrocar a Hamás.

La petición aún no se ha publicado, pero el ministro de Seguridad Nacional y presidente del partido Otzma Yehudit, el parlamentario Itamar Ben-Gvir, la expresó en un posteo en X: “Sin guerra = sin gobierno”.

Muchos de los miembros de la coalición del Knesset que hablaron con la revista durante las últimas dos semanas coincidieron en que este punto de inflexión –que uno incluso llamó “punto de Arquímedes”– es más probable que ocurra cuando los ministros sin cartera y los miembros del gabinete de guerra Benny Gantz y Gadi Eisenkot anuncien que abandonan el gobierno, al que se unieron el 11/10/2023, 4 días después del estallido de la guerra.

Ese momento parece estar cada vez más cerca.

(N. de la R.: El 'punto de Arquímedes' se refiere al gran matemático Arquímedes, quien afirmó que podría levantar la Tierra de sus cimientos si se le diera un lugar para pararse, un punto sólido y una palanca lo suficientemente larga. La idea del término se atribuye al filósofo René Descartes en su 2da. Meditación, quien se refiere a Arquímedes, requiriendo solo "un punto firme e inamovible", con respecto a encontrar certeza. Su frase: "Arquímedes, para transportar el globo entero del lugar que ocupaba a otro, solo exigía un punto que fuera firme e inamovible; así, también, tendré derecho a albergar las más altas expectativas, si tengo la suerte de descubrir solo una cosa que es segura e indudable.")

Embed Guerra en Gaza



Aclaramos algunas cosas porque ya vemos que muchos caen en las trampas mediáticas de los pro-terroristas que acusan ahora a #Israel de financiar a Hamas:

- Israel no financió nunca a Hamas. Punto. Lo que Israel ha permitido es la entrada de dinero de Qatar… https://t.co/iMfDtmXpX1 pic.twitter.com/NSV1kgbsdh — Israel Defensa (Ñ) (@Defensa_Israel) January 26, 2024

Gantz / Eisenkot

Eisenkot dijo, en una entrevista ampliamente vista en la TV el 18/01, que el liderazgo israelí debe ganarse nuevamente la confianza del público a través de una elección.

Aunque Eisenkot no dijo cuándo pensaba que esto debería suceder, criticó duramente a Netanyahu, diciendo que el líder de Israel no le estaba diciendo al pueblo la verdad sobre la capacidad de Israel para lograr los 2 objetivos declarados de la guerra en el corto plazo: derrocar a Hamás y liberar a los rehenes.

Un portavoz de Gantz explicó que Gantz y Eisenkot permanecerían en el gabinete de guerra mientras crean que influyen en la toma de decisiones. Se avecina una decisión importante: entrar o no en una guerra total con Hezbollah en la frontera norte de Israel.

Gantz y Eisenkot quieren tener voz y voto en esta decisión y quieren permanecer en la vanguardia si estalla una guerra de este tipo.

Sin embargo, si los 2 concluyen que Netanyahu se está demorando demasiado o si Israel y el Líbano resuelven el conflicto del norte mediante la diplomacia, abandonarán el gobierno poco después, dijo el portavoz.

Sería prudente que los 2 lo hicieran lo antes posible, ya que, según la encuesta del Canal 13, sus partidos está muy por delante del resto en una futura integración del Knesset (Legislativo): 37 escaños para Gantz, 39 para Eisenkot, con el Likud con 16.

Gantz y Eisenkot están muy por delante de Netanyahu en enfrentamientos cara a cara por su idoneidad para servir como primer ministro, con Gantz con un 48% contra 30% de Netanyahu, y Eisenkot con 45% contra 32% de Netanyahu.

Jaque al Rey

Con un casi consenso entre analistas y políticos de que las elecciones son inevitables, Netanyahu se encuentra en un aprieto. Su Likud está en las encuestas con la mitad de los 32 escaños actuales, y los miembros del Likud en la Knesset están comenzando a comprender que con Netanyahu al mando, en las próximas elecciones es probable que el Likud sea destituido del poder.

Moshe Klughaft, ex asesor estratégico de los primeros ministros Netanyahu y Bennett y cofundador de ActAi, que se ocupa, entre otras cuestiones, de la personalización de campañas electorales en todo el mundo, estima que Netanyahu anunciará una fecha para las elecciones cuando vea que su gobierno tambalea debido a la presión de los partidos que están ganando en las encuestas: Gantz por un lado y Ben-Gvir por el otro.

La medida contará con el apoyo de los miembros del Likud, que se dan cuenta de que si se quedan quietos, probablemente se quedarán sin trabajo e intentarán mantenerse en la rueda cambiando de bando.

Teniendo en cuenta la situación actual, hay 4 grupos que probablemente desempeñarán un papel importante en las próximas elecciones.

Embed AHORA Hamás publicó un vídeo que muestra un mensaje de mujeres soldados de las fuerzas de ocupación de #Israel en Gaza.



Dicen que se avergüenzan de Netanyahu. Una de las mujeres dijo:



“Tenía más miedo de mi “país” que de Hamás”.#Gaza pic.twitter.com/XBlv5JFZT3 — Abu Amal (@FalasAbuAmal) January 26, 2024

Los sucesores de Netanyahu

La encuesta del Canal 13 encontró que si el Likud se presentara en una elección encabezada por el ministro de Economía, Nir Barkat –uno de los principales candidatos para reemplazar a Netanyahu como jefe del partido–, el Likud obtendría 21 escaños, 5 más que insistir con Netanyahu. Se trata de un aumento de más del 30%, unos 200.000 votos.

Los principales competidores de Barkat por el título de primer ministro son

el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz ;

; el ministro de Defensa, Yoav Gallant ; y

; y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa (FADC) de la Knesset, Yuli Edelstein.

La batalla entre estas figuras continúa bajo la superficie y es en parte la razón por la que Netanyahu todavía está en el poder.

En teoría, el primer ministro puede ser destituido mediante un procedimiento parlamentario llamado "censura de confianza constructiva", sin que la nación tenga que acudir a elecciones en tiempos de guerra.

En una moción de censura: la mayoría de los 120 miembros de la Knesset votan a favor de instituir un nuevo gobierno.

Unidad Nacional y los partidos de oposición Yesh Atid e Yisrael Beytenu apoyarían tal medida, pero sus 42 escaños combinados requerirían al menos 19 diputados del Likud.

Dado que el Likud no ha logrado apoyar a un solo candidato, los votos no cuadran.

Sin embargo, incluso si uno de los posibles sucesores lograra crear un número significativo de seguidores dentro del partido, 19 diputados sigue siendo una cantidad irrealmente alta, explicó una fuente.

El voto de censura constructivo es la opción preferida de Gallant, quien se unió a la política como parte del Partido Kulanu, de Moshe Kahlon, y es una especie de outsider en el Likud.

Sería difícil ganar el liderazgo del partido en una elección primaria contra gente como Katz, un antiguo miembro del Likud y actual líder del Secretariado del partido, una de sus instituciones más importantes.

Efecto Gallant

Gallant se ganó el respeto de la oposición y de algunos miembros del Likud cuando, a finales de marzo 2023, se convirtió en el pionero en hablar públicamente en contra de las reformas propuestas por el Likud al sistema judicial de Israel, advirtiendo que la división interna causada por las reformas dañaría la seguridad nacional de Israel.

Edelstein, por ejemplo, apoyó las acciones de Gallant en marzo.

Según una fuente, Edelstein podría potencialmente apoyar a Gallant en un movimiento para reemplazar a Netanyahu mediante una censura de confianza. La opción de Gallant también tiene sentido como nombramiento en tiempos de confllicto bélico, ya que el ministro de Defensa ya forma parte del gabinete de guerra y está al tanto del progreso de la guerra.

Una iniciativa conjunta de Edelstein y Gallant deja viva la opción constructiva de censura de confianza, pero aún es poco probable que ambos obtengan suficientes votos dentro del Likud para que la medida funcione.

El escenario más probable es de elecciones y, por tanto, una batalla primaria por el liderazgo del partido, lo que podría afectar al Likud de maneras inesperadas. Por un lado, una batalla primaria muy reñida podría revitalizar el partido y revitalizar a los votantes, pero, por el otro, crear luchas internas que podrían perjudicar al partido en las elecciones generales.

Embed "¡Mi hermano no murió en vano!"

El hermano del mayor Adam Bismuth, caído anteayer en la Franja de Gaza, arremetió airadamente contra el ministro del gabinete de guerra Benny Gantz en su funeral en Karnei Shomron

Vía @hod_barel#HamasisISIS #Israel #Gaza #Hamas # #… pic.twitter.com/6GjBtyp74w — Agencia AJN (@AgenciaAJN) January 24, 2024

La nueva derecha

El 2do. grupo de discusión es una lista de figuras de la derecha que intentarían capitalizar la posible implosión del Likud y tal vez incluso ayudar a provocarla. Estas cifras incluyen a

ex primer ministro Naftali Bennett ;

; ex ministra de Justicia y ministra del Interior, Ayelet Shaked ;

; ex ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel ;

; exjefe del Mossad, Yossi Cohen ; y

; y actual ministro sin cartera, Gideon Sa'ar.

La facción Nueva Esperanza, de Sa'ar, se postuló en las pasadas elecciones bajo el paraguas de Gantz junto con la facción Azul y Blanco, de Gantz. Pero Sa'ar tiene la intención de separarse de Gantz en las próximas elecciones, según una fuente.

El partido de Sa'ar está más a la derecha que Gantz en cuestiones de seguridad nacional y, al ser este el punto central de las próximas elecciones, las dos facciones ya no son compatibles. Es probable que Sa'ar tome una decisión independiente sobre si abandonar o no el gobierno y, por lo tanto, podría afectar el momento de las elecciones.

Aun así, suponiendo que Sa'ar no respalde eternamente a Netanyahu, él y otras figuras de derecha llenarán un enorme vacío electoral entre Gantz en el centro y el Likud en la derecha.

“En las elecciones anteriores, el bando que consideraba la 'derecha estadista' apenas superó el umbral electoral; era una especie de rumor cuyos integrantes debían encontrarse bajo la lupa, en Givat Shmuel y Modi'in. Esta vez se han convertido en el centro de las elecciones: desde el niño que sufre acoso hasta el más popular de la clase”, afirma Klughaft.

Hoy en día, este bloque vale aproximadamente 20 escaños, que actualmente apoyan a Gantz pero se alejarán de él una vez que se presente un candidato digno más a la derecha, dice Klughaft.

Este nuevo campo de derecha se diferenciará del Likud en 3 aspectos fundamentales:

no apoyará a Netanyahu;

no tiene responsabilidad directa por la catástrofe del 7 de octubre; y

su estilo será más respetuoso y menos tempestuoso.

Klughaft cree que estas figuras eventualmente se fusionarán en un gran partido, pero esto sucederá en una etapa relativamente tardía y justo antes de la fecha límite para que los partidos entreguen sus listas finales.

Sin embargo, el grupo no ha comenzado a organizarse políticamente; y aunque sus miembros hablan entre ellos, todavía están centrados en el esfuerzo bélico.

Cohen aún no ha decidido si está interesado en unirse a la política, y hay muchas posibilidades de que decida no hacerlo.

Embed Ha habido manifestaciones de más de cien mil personas donde participaron líderes israelíes pero también internacionales.



Acá vemos a Benny Gantz y a Gadi Eisenkot -ambos ex Jefes del Estado Mayor del Ejército y miembros del gabinete de guerra, Eisenkot en calidad de observador-… pic.twitter.com/5DkJDqyWaB — Ceci Denot (@gordameir) January 19, 2024

La nueva izquierda

Los partidos de la izquierda del espectro político de Israel, Laborista y Meretz, no lograron unirse antes de las elecciones anteriores, debido principalmente a la negativa del líder laborista Merav Michaeli a hacerlo.

Meretz acabó quedando justo por debajo del umbral electoral y sus votos se desperdiciaron, lo que contribuyó en gran medida a la victoria de Netanyahu.

Sin embargo, con el Partido Laborista muy por debajo del umbral en todas las encuestas y Merav Michaeli anunciando que no se presentará a la dirección del partido en las próximas elecciones, una fusión entre los dos partidos está casi asegurada y podría terminar siendo mayor que la suma de sus partes atrayendo a otros grupos al nuevo campo.

Esta fue la plataforma del ex general y diputado de Meretz, Yair Golan, antes de las elecciones anteriores en su carrera contra Zehava Galon por el liderazgo del partido. Golan actuó heroicamente el 7 de octubre y salvó las vidas de ciudadanos en la zona fronteriza de Gaza, lo que generó un respeto generalizado y contribuyó a su surgimiento como uno de los principales candidatos para el nuevo bando.

Los actuales parlamentarios laboristas, Gilad Kariv y Efrat Rayten, tienen la intención de postularse para jefe del Partido Laborista y eventualmente figurar en el liderazgo del campo en su conjunto. Otra figura que dijo que estaba considerando postularse para liderar el Partido Laborista es el ex ministro de Seguridad Pública y parlamentario laborista Omer Bar-Lev. Un informe del Canal 14 de esta semana incluso nombró a Eisenkot como un posible líder del campo de izquierda, una propuesta que Michaeli apoyó públicamente.

La protesta

Aparte del Partido Laborista y Meretz, un grupo formidable que podría unirse a este bando podría ser la Fuerza Kaplan, una coalición de grupos de protesta que encabezó la oposición a la Reforma Judicial. Dos figuras se destacaron especialmente como candidatos potenciales:

la profesora Shikma Bressler , que encabezó muchas de las protestas masivas y muy visibles contra las reformas; y

, que encabezó muchas de las protestas masivas y muy visibles contra las reformas; y Moshe Radman, jefe del grupo de protesta de alta tecnología.

Pero, según Klughaft, pasar de protestas masivas, que se benefician de la diversificación y descentralización, a partidos políticos centralizados e institucionalizados es difícil, y los líderes de las protestas podrían beneficiarse de permanecer fuera de la política a la vez que brindar apoyo logístico a los actuales partidos de oposición.

Además, al campo de izquierda le resultará más difícil consolidarse que al de derecha, ya que cada uno de sus componentes es único, dice Klughaft.

"Creo que lo que define la ingeniería de este grupo es el tiempo y la complejidad necesarios para formarlo", dice Klughaft.

Cada componente se considera único y la tendencia a la pluralización es muy fuerte: el Partido Laborista con su historia; Meretz con su ideología bien definida; los activistas de Kaplan con su eficacia y actividad; y Yair Golan como figura de seguridad, que en este momento está bastante aislado en el ámbito de la izquierda.

"Deberíamos esperar un proceso largo y tedioso aquí, y principalmente un proceso cuyo propósito es, más que traer votos, garantizar que esta vez los votos no se desperdicien".

De cualquier manera, dice Klughaft, el carácter del próximo gobierno lo decidirá qué lado logre atraer votantes para superar la división política. Esta división se extiende entre Gantz y el campo de la “nueva derecha”. Entonces, el extremo izquierdo del espectro es menos importante.

Reservistas

El último grupo de discusión antes de las elecciones, o más bien un conjunto de grupos, son aquellos que podrían crecer desde abajo hacia arriba. Dos grupos que destacan en este sentido son

los reservistas y

los líderes jóvenes.

Los reservistas están desempeñando un papel central en la guerra en Gaza. Lo mismo ocurrió durante la Guerra de Yom Kippur en 1973, y fueron los reservistas quienes encabezaron entonces la oposición a los responsables del revés al inicio de la guerra.

Klughaft cree que la marca “reservista” será un activo de moda en las próximas elecciones, pero que en lugar de un partido político de reservistas, cada partido intentará reclutar a reservistas prominentes en sus filas.

Por ejemplo, algunos miembros de Achim Laneshek –el grupo reservista que destacó en su oposición a la Reforma Judicial, pero que desde el inicio de la guerra se ha dedicado por completo al esfuerzo bélico, especialmente en términos de atención a los evacuados de la zona fronteriza de Gaza y del Norte – ya han sido contactados por partidos políticos, según el portavoz del grupo.

Los 'eficientes'

En las últimas semanas se formó un grupo reservista de base diferente, que se autodenomina Reservistas hasta la Victoria, para presionar al gobierno para que no cese la presión militar en la Franja de Gaza. El grupo instaló tiendas de campaña frente al Kirya en Tel Aviv; fuera de la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén; y en el lugar de la masacre del 07/10 en el festival Supernova cerca de Re'im.

Pero es demasiado pronto para hablar de política, según uno de los fundadores del grupo, Gilad Ach, ya que muchos de sus partidarios todavía están luchando en Gaza.

A diferencia de los reservistas, Klughaft cree que el otro grupo de base que podría organizarse en un partido político son los líderes jóvenes, que podrían centrarse en un servicio público ejemplar.

Este sería un partido de “ambiciosos”, dice Klughaft, compuesto por jóvenes líderes de autoridades locales, empresarios que abandonan la comodidad de los negocios privados y entran en el servicio público, y otros, que prometen “nombramientos dignos en el servicio público y un fin a una política de nombramiento de compinches”.

"Este sería un partido que educaría al público en que el profesionalismo precede a la ideología y que la gestión profesional salva vidas", dice Klughaft, añadiendo que este grupo podría dirigir ministerios gubernamentales como si fueran empresas emergentes, donde el capital humano precede al concepto, ya que la "capacidad llevar a cabo la política es más importante que los planes diplomático-de seguridad que en cualquier caso no difieren mucho de uno a otro”.

Este boleto aún está en juego, dice Klughaft, y su mensaje podría resonar ampliamente después del trauma del 7 de octubre y sus consecuencias."

