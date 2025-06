Israel, con EE.UU. detrás y Milei de visita, "está listo" para atacar a Irán

Milei en Israel: Nobel judío y ovación de pie en el Parlamento

El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en Israel para firmar un memorándum conjunto contra el terrorismo, inaugurar una escala directa de vuelos entre Buenos Aires y Tel Aviv, y recibir el Premio Génesis, una especie de “Nobel judío” que lo distinguió este jueves con una importante suma millonaria.

En la ceremonia de entrega en Jerusalén, el mandatario argentino recibió el Premio Génesis 2025, conocido como el “Nobel del mundo judío”, convirtiéndose en el primer jefe de Estado del mundo, y el primero no judío, en ser distinguido con este galardón.

image.png El presidente del Premio Génesis, Stan Polovets, y el presidente israelí, Isaac Herzog, le entregaron a Javier Milei el Premio Nobel Judío. | TheGenesisPrize

“Me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”, dijo su discurso de agradecimiento, y agregó: "Permítanme citar a (Jorge Luis) Borges: ‘Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así”.

El premio de un millón de dólares que otorga la fundación Genesis Price, junto con la condecoración, será donado por Milei para darle rienda suelta a una iniciativa de lucha contra el terrorismo y el antisemitismo en América Latina denominada "Acuerdos de Isaac", que incluye el fortalecimiento de lazos diplomáticos en la región.

“Queremos alentar a los países de América del Sur y Central a seguir el ejemplo de Argentina: fortalecer los lazos económicos y diplomáticos con Israel, votar junto a Israel en las Naciones Unidas, cooperar en materia de seguridad y promover reformas democráticas basadas en el libre mercado en toda la región”, sentenció el cofundador y presidente del Premio Génesis, Stan Polovets.

Al respecto, la organización destacó el "inequívoco" apoyo de Milei a Israel: "Milei revirtió décadas de votos antiisraelíes argentinos en la ONU, calificó a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas y se comprometió a llevar ante la justicia a los terroristas responsables de los atentados antisemitas en Buenos Aires en la década de 1990".

Embed Durante su visita oficial a Israel, Milei fue galardonado con el Premio Génesis, una condecoración entregada por el parlamento israelí, que suele recibir el nombre informal de "Nobel Judío" | Más información: https://t.co/HigTz93czr pic.twitter.com/EmV0HvsAfY — Ámbito Financiero (@Ambitocom) June 12, 2025

En ese sentido, definitivamente, lo que exhibe el total alineamiento del gobierno libertario con la actual política de Israel se puede ver en la decisión de Milei de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo que anunció el miércoles.

Tengo el orgullo de que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a Jerusalén como lo hemos prometido Tengo el orgullo de que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a Jerusalén como lo hemos prometido

Ese día, se presentó ante el Parlamento de Israel desde donde ofreció un discurso en el que elogió la lucha contra el terrorismo yihadista y lanzó duras críticas contra la comunidad internacional, a la que acusó de “no diferenciar entre el bien y el mal”.

En un pasaje de su discurso, cuando Javier Milei mencionó la "hipocresía" de la comunidad internacional, los legisladores presentes, e incluso el primer ministro Benjamín Netanyahu, se pusieron de pie para ovacionarlo. Otro momento en el que fue aplaudido fue cuando se refirió al eventual traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

“Lo aceptemos o no, occidente se enfrenta a una prueba de fuego. También está viéndose envenenada por la ideología woke que desequilibra la brújula moral y genera que la dirigencia global le dé la espalda a Israel“, aseguró.

Tras mencionar la "agenda woke", lanzó una crítica contra la activista climática Greta Thunberg, quien fue detenida hace unos días mientras se dirigía en una embarcación humanitaria hacia Gaza, por infringir el bloqueo impuesto por Israel..

"Párrafo aparte para la ex activista climática que se convirtió en una mercenaria del activismo para cualquier cosa que le dice la izquierda internacional a cambio de un poquito de prensa y cámaras", sostuvo después de apuntar contra "la ideología woke".

(Greta Thunberg) se convirtió en una mercenaria del activismo (Greta Thunberg) se convirtió en una mercenaria del activismo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1932775433562386612?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1932775433562386612%7Ctwgr%5E5002f2cf2951f86c11e31d530641758481338915%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fjavier-milei-israel-ovacion-el-knesset-el-muro-los-lamentos-n603400&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei compartió un encuentro emotivo con familiares argentinos de víctimas y secuestrados durante el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel. pic.twitter.com/bZQXNMKUqg — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 11, 2025

Horas antes, Javier Milei, junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y al canciller, participó de un encuentro con familiares de las víctimas y de los secuestrados por el grupo terrorista Hamás aquel fatídico 7 de octubre de 2023.

Más contenido en Urgente 24:

Aeropuertos: El descuento del 40% que tienta a viajeros

Banco Galicia bajo la lupa: Crecen las denuncias por maltrato, bloqueos y cobros indebidos

En TyC Sports no están muy contentos por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

La Corte Suprema dejó en firme la condena: CFK será detenida y no podrá ser candidata

La reacción de Pullaro por CFK: "Nadie puede ni debe estar por encima de la ley"