Han comenzado las renuncias en Israel por el 07/10/2023 (Hamas)

Hasta ahora, Benjamin Netanyahu no se ha dado por aludido.

Pero esto recién comienza.

Shai Bazak

Días atrás, Sari Makover-Balikov entrevistó al ex asesor estrella de Netanyahu, Shai Bazak, también en el Post, y hay fragmentos muy interesantes porque Shai Bazak estuvo cerca de Benjamín Netanyahu en su primer mandato "y pasó miles de horas en su presencia. (...)".

Desde entonces han pasado 27 años. Netanyahu ha envejecido y Bazak ya no es un niño y fue cónsul de Israel en Florida y Puerto Rico, y otra vez en Boston. Es un especialista en relaciones con USA. Luego Bazak viajó a Londres como jefe de la delegación de la Red de Liderazgo Europeo-Israelí (ELNET). En 2020, fue nombrado director ejecutivo de la organización European Leadership Network (ELNET) en Israel.

Un fragmento de la entrevista:

shai bazak.jpg Shai Bazak.

-¿Qué pasó con el Netanyahu que usted conocía?

-Él ha cambiado. Las circunstancias políticas también han cambiado. Me cuesta entenderlo a él y a sus movimientos. Pienso que su gobierno no tomó las medidas correctas en esta historia, ni siquiera por la ideología de la derecha. Personalmente tampoco creo que fuese lo correcto para él. Me decepcionó. Sólo puedo explicar a las personas cuando se comportan de acuerdo con lo que es correcto para ellos. ¿Pero cómo se puede explicar a una persona que no se comporta como es correcto para él? Nos lo pasamos bien. juntos, pero tengo críticas hacia él y hace muchos años que no voto por él.

No soy uno de sus partidarios destacados. Respeto la forma en que fuimos juntos, así que trato de no hablar en su contra ni darle consejos. Simplemente creo que en los últimos años las cosas se podrían haber hecho de otra manera y entonces tanto él como el país habrían estado en un lugar diferente. Pero las decisiones son suyas y su responsabilidad.

.¿Por qué cree que se niega a asumir la responsabilidad por el 07/10/2023?

-El hecho de que no asuma la responsabilidad es imprudente, desde su punto de vista. No es sólo una cuestión moral, también es políticamente incorrecto, porque la peor manera para un político es finalmente hacer algo que se vio obligado a hacer, y luego se comerá el pescado y será expulsado de la ciudad. No es inteligente.

-Si hoy fuera su asesor de comunicaciones, ¿le aconsejaría actuar de manera diferente?

-Han pasado muchos años, yo era diferente, él era diferente, el país era diferente. Entiendo que las consideraciones también son cuestiones políticas. Me resulta difícil explicarlo. Netanyahu es una persona inteligente, y esperaría que hiciera decisiones acertadas. En el camino, algunas de las circunstancias que llevaron al país a la coalición también llevaron a una serie de decisiones que no fueron óptimas para él. En mi opinión, está mal que no asuma la responsabilidad. Habría sido Es mejor demostrar liderazgo, levantarse y decir las cosas con claridad.

-No se trata sólo del Primer Ministro, sino también de las personas a las que nombró ministros de alto rango por su forma de comportarse y, sobre todo, por sus declaraciones.

-Mi padre era el secretario del Comité de Finanzas de la Knesset. Era un hombre muy humilde, que murió de cáncer a una edad temprana, pero dejó su huella en todos los empleados de la Knesset. Cuando yo llegué a la arena política, los oficiales veteranos me preguntaban: ¿Eres hijo de Shmuel Bazak? Cuando yo era niño, me llevaba a trabajar con él y siempre venía a la Knesset con un traje, una corbata y un sombrero. Una vez le pregunté: ¿Por qué eres tan elegante? Y él, que trabajó con Ben-Gurion, Sapir y Eshkol, me dijo: 'Ben-Gurion puede darse el lujo de ir con el cuello abierto, no soy lo suficientemente importante como para venir a trabajar en bata. ' Aunque no era diputado, se aseguró de vestirse respetablemente y hablar cortésmente.

Incluso en su época había miembros menos destacados de la Knesset, en Inglaterra se les llama 'backbenchers', pero la mayoría eran personas serias, y los partidos se esforzaban por elegirlos y destacarlos. Hoy, lamentablemente, han entrado tantos parlamentarios que ya no es posible ignorarlos y decir: "Es una tontería, vino aquí por error, ya no estará en la próxima Knesset". Muchos miembros de la Knesset no tienen conocimientos, la baja política se apodera de ellos y lo único que les interesa es la simpatía en las redes sociales. Siguen a los elementos extremistas que resuenan con ellos y están menos interesados en el bienestar del público que los eligió.

-¿Quizás este sea el sistema electoral?

-En el pasado, votar por un partido no se basaba en quién estaba a su cabeza. El partido tenía significado, ramas, actividad, los miembros de la Knesset eran la cima de la pirámide y los elegían para que más gente votara por el partido. partido. Pero en los últimos años, algo más sucedió en el Likud. El sistema superó al sistema. La gente decía: 'Queremos influir en el gobierno a través de miembros del centro, traigamos grandes cantidades de ellos para que nos elijan'. Luego comenzaron los grupos comerciales, a cada grupo se le dijo a quién elegir, y así fue como evolucionó hasta llegar a lo que está sucediendo hoy en el Likud.

Las personas son elegidas según el comercio grupal, y la generación disminuye, y luego se convierten en miembros de la Knesset. El puesto conlleva responsabilidad, pero es difícil traducirlo en éxito cuando hay cada vez más elementos extremistas que no sólo carecen de comprensión de las relaciones internacionales y sus dramáticas implicaciones, sino que también operan con una ideología que creo que es errónea. No importa cuán importante sea el objetivo desde la perspectiva de la Tierra de Israel, sino la forma en que lo expresas, el comportamiento, el lenguaje, eso en última instancia afecta los resultados. (...)".

