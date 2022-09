Guerra en el Cáucaso: Rusia culpa a la OTAN

Según Bakú, su ataque fue en vísperas de que los armenios instalaran campos de minas en varias carreteras de Karabaj y prepararan 'provocaciones armadas'. En consecuencia, dicen los de Bakú, no solo frustraron los planes del enemigo, sino que también eliminaron su infraestructura militar, lo que representa al menos algún tipo de amenaza.

Las autoridades armenias, por el contrario, insisten en que nadie planificó ninguna acción bélica y, en general, no violaron el alto el fuego proclamado tras la guerra de 44 días en 2020. El gobierno con sede en Ereván interpreta las acciones de Bakú como una agresión no disimulada, cuyo objetivo es la expansión territorial y obligar a la república a firmar un tratado de paz, según el cual el problema de Nagorno-Karabaj se reconoce como un asunto interno de Azerbaiyán.

Los miembros franceses del Parlamento Europeo, François-Xavier Bellamy y Jordan Bardella, pidieron a la jefa de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que no se compre gas a Azerbaiyán, y que tome medidas para detener las hostilidades.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1570081564356218881 Pashinyan:

"Queremos firmar un papel, como resultado del cual seremos criticados (...) incluso el pueblo puede decidir sacarnos del poder, estaremos agradecidos si como resultado de esto Armenia recibe una paz duradera y seguridad en un área de 29.800 km2" pic.twitter.com/pa0l5z09Nn — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 14, 2022

"Inaceptable"

Los armenios afirman que Arzerbaiyán bombardeó sus posiciones cerca de las aldeas de Sotk, Ishkhanasan y Artanish, así como las ciudades de Goris, Kapan y Vardenis, y que también resultaron dañados edificios civiles, incluidos edificios residenciales. Según Pashinyan, al menos 100 personas murieron durante los combates.

Los medios azerbaiyanos señalan que liquidaron a unos 200 soldados armenios e hirieron a varios cientos más.

Bakú oficial estimó sus pérdidas en 50 soldados muertos.

Al mismo tiempo, la publicación Calibre.Az informó que el ejército de Azerbaiyán tomó el control de una serie de importantes posiciones estratégicas y alturas en la zona fronteriza.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán enfatiza que no van a apoderarse del territorio de un país vecino, sino que harán todo lo necesario para su propia seguridad: ¿?

Bakú afirma que los armenios violan constantemente la tregua para retrasar el proceso de negociación.

Nikol Pashinyan llamó por teléfono a los presidentes de Rusia, Irán y Francia: Vladimir Putin, Ibrahim Raisi y Emmanuel Macron, hablaron con el jefe del Departamento de Estado de los USA, Anthony Blinken.

El Consejo de Seguridad de Armenia convocó a Moscú, la OTSC y el Consejo de Seguridad de la ONU en busca de ayuda.

Todos los socios de Armenia calificaron de inaceptable la escalada del conflicto y prometieron ayudar en una solución pacífica. Francia convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

https://twitter.com/Political_Room/status/1570071315981406208 #ULTIMAHORA Las tropas azeríes habrían abierto fuego contra fuerzas de interposición rusas en #Armenia.



Armenia ha solicitado a la OTAN rusa (el CSTO) la aplicación del artículo 4 para restaurar la integridad territorial tras los ataques de #Azerbaiyán. pic.twitter.com/pHA4VXKnvH — The Political Room (@Political_Room) September 14, 2022

La Unión Europea envió a un representante, Toivo Klaar, a Armenia y Azerbaiyán para negociar una desescalada.

La Cancillería rusa reportó extrema preocupación y recordó la necesidad de observar el alto el fuego de acuerdo con las 3 declaraciones tripartitas de los líderes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia.

"Consideramos que el uso de la fuerza es inaceptable. Solo deben usarse métodos y acuerdos políticos y diplomáticos para resolver conflictos. (...) Apreciamos mucho los esfuerzos de mediación de Rusia", subrayó la secretaría de la OTSC.

Diferencias

El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, explicó que Vladimir Putin personalmente hacía esfuerzos para restaurar la tregua.

Pero Turquía expresó su apoyo incondicional a Azerbaiyán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, culpó a Armenia de provocaciones. Según el diplomático turco, Armenia debería enfocarse en firmar un acuerdo de paz con Bakú.

De ninguna manera: en estas circunstancias, sería aceptar como aconsejable la violencia de Bakú.

Además, todo lo que opine Turquía en este conflicto carece de substancia porque se conoce su animadversión histórica con Armenia, a cuya población intentó provocarle un genocidio.

En la mañana del 13/09 cesaron las hostilidades a gran escala entre Armenia y Azerbaiyán.

Sin embargo, ya en la noche del 14/09 se reanudaron los bombardeos en algunas zonas. Se ha desarrollado una situación particularmente difícil en el área del balneario armenio de Jermuk.

Las partes se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

Según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia dispararon morteros y montajes de artillería contra unidades ubicadas en las regiones de Kalbajar y Lachin.

Ereván, a su vez, anunció el uso de drones de ataque y armas pesadas por parte del enemigo.

Hablando en el parlamento armenio, Pashinyan explicó por qué su gobierno está retrasando un acuerdo de paz.

Azerbaiyán insiste en reconocer la integridad territorial de ambos países, pero no especifica si Bakú devolverá las tierras ocupadas en 2021.

Azerbaiyán exige la construcción de un corredor de Zangezur a Nakhichevan, mientras que los armenios quieren que sus vecinos pasen por su territorio de manera común.

https://twitter.com/Political_Room/status/1569992096160878596 El envío de fuerzas de paz en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva a Armenia aún no está en la agenda - Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajistán pic.twitter.com/kXzAuf72Hl — The Political Room (@Political_Room) September 14, 2022

Pashinyan dijo:

Aunque Armenia no es el estado más grande y, desafortunadamente, no es el más fuerte del mundo, sin embargo, cuando se trata de soberanía, no deberíamos estar muy interesados en la opinión de los demás. A través del territorio soberano de Armenia, no daremos ningún corredor o territorio. Además, Armenia ha discutido este tema con todos sus aliados, incluida la comunidad internacional, y llegó a un entendimiento común. No hay un solo país que hable sobre un corredor. Y si tal país apareciera, detendríamos esas discusiones en un santiamén. Después de todo, no estamos discutiendo ningún corredor. Aunque Armenia no es el estado más grande y, desafortunadamente, no es el más fuerte del mundo, sin embargo, cuando se trata de soberanía, no deberíamos estar muy interesados en la opinión de los demás. A través del territorio soberano de Armenia, no daremos ningún corredor o territorio. Además, Armenia ha discutido este tema con todos sus aliados, incluida la comunidad internacional, y llegó a un entendimiento común. No hay un solo país que hable sobre un corredor. Y si tal país apareciera, detendríamos esas discusiones en un santiamén. Después de todo, no estamos discutiendo ningún corredor.

Pero le dicen que en el punto 9 del comunicado del 09/11/2020 se habla de un "corredor a través de Armenia".

Él replicó: "Pero estamos hablando del corredor Lachin, que está bajo el control de las fuerzas de paz rusas".

Pero lo cierto es que luego Azerbaiyán obtuvo el control de una serie de alturas a lo largo del camino a Stepanakert.

Unas semanas más tarde, Armenia se vio obligada a abandonar esta ruta a favor de una nueva ruta, que fue construida por los azerbaiyanos.

Al mismo tiempo, en el corredor de Lachin, los armenios abandonaron todas las comunicaciones que se habían establecido con Nagorno-Karabaj desde la década de 1990.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1569995053292027909 El gobierno de Armenia confirma que hay bajas entre la población civil, sin dar detalles sobre los números. Decenas de casas han sido destruidas durante los intercambios de artillería. pic.twitter.com/gXUrRlSgyS — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 14, 2022

Türkiye

"Azerbaiyán logra sus objetivos, utilizando métodos de influencia contundentes. La única pregunta es qué escala alcanzará y cuál será el papel de Türkiye. En general, la situación es muy difícil y sin el despliegue de fuerzas de paz en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, los problemas no se resolverán", dijo Alexander Krylov, especialista en la geopolítica del Cáucaso.

La vulnerabilidad de Ereván es porque la sociedad armenia no puede llegar a un consenso acerca de las fronteras de la república. Muchos armenios aún recuerdan el período anterior a la 1ra. Guerra Mundial, y las fronteras hoy no se consideran justas. Sin embargo, según Krylov, su reconocimiento ayudaría a resolver la crisis.

"Otro problema es Occidente, que no busca resolver el conflicto, sino convertir a Armenia en un instrumento de presión sobre Türkiye, Irán y Rusia", señala Krylov.

Vladimir Novikov, jefe del departamento del Cáucaso en el Instituto de Países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), cree que Occidente está tratando de manipular el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán: "Rusia debería hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra completa en el Cáucaso Sur".

Varios coinciden en que el objetivo estratégico de la Unión Europea y USA es lograr que Rusia y Türkiye choquen en el Cáucaso.

Este objetivo de, además, erosionar a Vladimir Putin, queda en evidencia en un artículo de Foreing Policy, siempre vocero de la OTAN: "A medida que la violencia estalla nuevamente entre Armenia y Azerbaiyán, se muestra el tambaleante estado de Rusia en la región."

------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Se instala en los medios: Ya hay interlocutor para el diálogo entre Macri y CFK

Ataque a CFK: detalles escalofriantes con pedofilia incluida

Nueva prueba: los atacantes de CFK cada vez más complicados

Relanzan Precios Cuidados: Menos productos y sorpresas