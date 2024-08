Clamor en Israel por una paz que Benjamin Netanyahu no concede

Einav Zangauker, la madre de Matan, dijo que "Israel se encuentra en una encrucijada fatídica. Es el momento de tomar una decisión". Ella hizo un llamamiento a los jefes del sistema de seguridad israelí -incluido el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzl Halevi; y el director del Mossad, David Barnea- para que impidan que el primer ministro torpedee un acuerdo. "No tengan miedo de enfrentarse a Netanyahu", dijo.

Más temprano el sábado, decenas de personas protestaron cerca de las casas de ministros del gabinete y otros funcionarios públicos en todo el país, instando al gobierno a llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza.

El ex ministro de Justicia, Avi Nissenkorn, dijo a los manifestantes que "cada día que pasa disminuyen las posibilidades [de los rehenes] de regresar con vida".

"El gobierno del fracaso y la destrucción liderado por los desconectados y corruptos es responsable de este terrible desastre y está tratando de acabar con nuestra democracia", dijo Nissenkorn.

Omri Ronen, uno de los líderes de la organización de protesta Brothers and Sisters in Arms, habló en la protesta de Jerusalén y dijo: "El gobierno israelí no representa al maravilloso pueblo israelí que vive aquí".

israel1.webp Protesta en Tel Aviv. Sábado 17/08/2024.

Israel2.webp Protesta en Tel Aviv. Sábado 17/08/2024.

Las tonterías de The Jerusalem Post

Mientras crece el reclamo popular, hay voceros de la negativa, y que además pregonan el rechazo de Kamala Harris en USA y la preferencia por Donald Trump porque creen que así habrá 'luz verde' para expulsar a los palestinos no sólo de Gaza sino también de Cisjordania y apropiarse de todas esas tierras.

Pero, en especial, esos fundamentalistas quieren el apoyo de USA para bombardear Irán. Es decir la guerra sin fin: de Palestina al Líbano y también a Irán.

Le llaman 'la Guerra existencial', una delirante elucubración en la que intentan vincular el presente con los tiempos del Antiguo Testamento bíblico, y así fusionan Estado & Religión. Luego, cuando se critica al Estado de Israel, ellos dicen que es antisemitismo. ¡...!

En ese contexto, el editor en jefe del diario The Jerusalem Post, Zvika Klein, embistió contra Ilan S. Goldenberg, subsecretario adjunto principal de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, a quien Kamala Harria designó como enlace suyo con Israel.

Algunos fragmentos del intento de demolición de Goldenberg por Klein (pero, cuando se lee el texto de Klein, Urgente24 no puede dejar de respaldar a Goldenberg):

"(...) Como explicó en detalle el corresponsal en el extranjero del Jerusalem Post, Michael Starr, el viernes, la carrera de Goldenberg se ha construido sobre una base ideológica específica: una creencia profunda, casi dogmática, en el poder de la diplomacia, incluso con los regímenes más hipócritas, y un marcado escepticismo hacia cualquier demostración de fuerza por parte de Israel. Es el tipo de hombre que, cuando se enfrenta a un fuego rugiente, abogaría por una gota de agua en lugar de una manguera contra incendios, por temor a que esta última pudiera causar demasiado salpicadura. (...)

Tomemos, por ejemplo, su defensa inquebrantable del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015, más conocido como el acuerdo nuclear con Irán. Para Goldenberg, este acuerdo era una obra maestra de la diplomacia: un escudo cuidadosamente elaborado contra el espectro de un Irán con armas nucleares. “El acuerdo disuadiría a Irán de intentar fabricar una bomba porque sabe que si empezara a correr, lo atraparían rápidamente y lo atacarían”, argumentó una vez con la confianza de alguien que nunca tuvo que enfrentar las terribles consecuencias de estar equivocado. (...)

Para Israel, rodeado de enemigos que sueñan con su destrucción, estas medidas a medias no sólo son inadecuadas, sino también peligrosas. La masacre del 7 de octubre se produjo como resultado de que Irán se volvió casi intocable para Occidente y de que el país apoyó a sus aliados en todos los frentes. Seamos realistas: el JCPOA fracasó.

La ideología de Goldenberg no se limita a su equivocada postura respecto de Irán. Starr también destacó que ha sido un implacable crítico de la actividad de asentamientos israelíes, a la que considera el principal obstáculo para la paz en la región. En el mundo de Goldenberg, la construcción de viviendas en Judea y Samaria es un pecado tan grave que justifica “medidas enérgicas” por parte de Estados Unidos para disuadir a Israel de continuar.

No importa que los dirigentes palestinos utilicen a menudo estos asentamientos como chivo expiatorio para evitar promover un acuerdo de paz duradero, ya que no tienen ningún interés genuino en negociar la paz. Porque el verdadero problema no son unos cuantos edificios de apartamentos, sino la negativa de esos mismos dirigentes a reconocer el derecho de Israel a existir como Estado judío.

La crítica de Goldberg se extiende a algunas de las decisiones más significativas en las recientes relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Las críticas de Goldenberg se extienden a algunas de las decisiones más audaces y simbólicamente significativas en las relaciones recientes entre Estados Unidos e Israel. Se opuso a la decisión bipartidista del expresidente Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, argumentando que “amenazaba con avivar el avispero al no reconocer las reivindicaciones palestinas e incitar tensiones religiosas”. Al decir esto, Goldenberg reveló una preocupante tendencia a priorizar los sentimientos de los adversarios de Israel por sobre los derechos y las realidades del pueblo judío. (...)

Jerusalén es, y siempre ha sido, el corazón de la identidad judía. Reconocerla como capital de Israel no sólo fue lo correcto, sino que fue una corrección necesaria de un error de larga data. Muchos candidatos presidenciales de ambos partidos prometieron trasladar la embajada de Estados Unidos, pero resultó que el presidente que lo hizo pertenecía al partido opositor de Goldenberg. Jerusalén es, y siempre ha sido, el corazón de la identidad judía. Reconocerla como capital de Israel no sólo fue lo correcto, sino que fue una corrección necesaria de un error de larga data. Muchos candidatos presidenciales de ambos partidos prometieron trasladar la embajada de Estados Unidos, pero resultó que el presidente que lo hizo pertenecía al partido opositor de Goldenberg.

encuesta.jpg Unidad Nacional liderado por Benny Gantz y Yesh Atid es Yar Lapid: la oposición crece en Israel.

Pero quizá el aspecto más inquietante de la ideología de Goldenberg es su defensa de la Autoridad Palestina (AP) frente a la abrumadora evidencia de que sigue financiando el terrorismo. Fue un crítico vocal de la Ley Taylor Force, una legislación diseñada para detener la ayuda económica estadounidense a la AP hasta que dejara de pagar estipendios a los terroristas. Goldenberg comparó la ley con un “mazazo” y sostuvo que desestabilizaría a la AP, empujándola hacia el colapso. Pero seamos claros: la AP ha utilizado durante mucho tiempo el dinero de los contribuyentes estadounidenses para recompensar a quienes asesinan a civiles israelíes. Si la supervivencia de la AP depende de su capacidad para continuar con esta “práctica abominable”, como subrayó Starr, entonces tal vez sea hora de preguntarse si merece sobrevivir. (...)

La elección de Goldenberg por parte de Harris como su enlace con la comunidad judía no es sólo un paso en falso aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio que debería alarmar a cualquiera que se preocupe por Israel y la comunidad judía. Esta no es la primera vez que Harris elige a alguien con opiniones profundamente polémicas para desempeñar un papel crucial en su campaña. Tomemos como ejemplo a Nasrina Bargzie, quien fue designada su líder de divulgación musulmana a principios de esta semana. Bargzie tiene un historial que plantea serias preocupaciones: ha desestimado los temores de los estudiantes judíos al antisemitismo como "intimidación legal organizada" y ha hecho todo lo posible por defender el activismo pro palestino extremo en los campus universitarios.

Sostuvo que incluso los llamados a la destrucción de Israel son meras expresiones de discurso político, no de odio. Este tipo de retórica, que pasa por alto las amenazas reales que enfrentan los estudiantes judíos e Israel, refleja la peligrosa minimización que hace Goldenberg de la amenaza iraní y de las acciones de la Autoridad Palestina.

Además, estos nombramientos no son una coincidencia: son una clara indicación de una tendencia preocupante dentro de la campaña de Harris. Al alinearse con personas que tienen opiniones extremas y desconectadas de la realidad, Harris está dando señales de que está más interesada en apaciguar a la extrema izquierda que en defender al aliado más confiable de Estados Unidos en Medio Oriente. La presión de Goldenberg para que se vuelva al defectuoso acuerdo con Irán, sumada a la defensa que hace Bargzie del activismo radical en los campus, pinta un cuadro de una campaña que se está alejando peligrosamente de los principios que han guiado durante mucho tiempo la política estadounidense en la región.

Si este es el tipo de voces que Harris está elevando, tenemos todos los motivos para estar profundamente preocupados por lo que esto significa para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, y la seguridad del pueblo judío en todo el mundo."

Ahí está la trampa: ¿Israel o el pueblo judío? No es equivalente porque, en teoría, Israel no es una teocracia, ¿o sí?

