En Argentina no se puede votar por María Corina Machado

16.000 venezolanos registrados para votar en las primarias en Argentina se quedan sin ejercer la opción de participar el 22/10.

“Nos parece muy lamentable que la jueza Servini nos niegue el derecho a votar el 22/10, más cuando hay antecedentes de que se han hecho excepciones con otras poblaciones, tal como ocurrió con las elecciones presidenciales de Bolivia en plena cuarentena en 2020”, dijo Trotta Gamus.

La fecha es un problema

Ella dice trabajar en la búsqueda de alternativas junto con la Comisión Nacional de Primaria. Pero ya queda escaso tiempo disponible.

“Ante este escenario, estamos en coordinación con la Comisión Nacional de Primaria en Caracas y con todos los comandos, partidos políticos y organizaciones sociales venezolanas en Argentina, para buscar alternativas que permitan que los más de 16:000 venezolanos inscriptos acá puedan ejercer su derecho a votar”.

De todos modos la Comisión Nacional de Primaria agregó: “Agradecemos todas las gestiones que adelantó nuestro comité local en Argentina para intentar que la Elección Primaria pudiera realizarse en la fecha prevista en Buenos Aires y Córdoba, sin entorpecer la actividad nacional, y a las autoridades locales que han recibido la solicitud y nos han dado respuesta”.

230219171933-elecciones-primarias-venezuela-full-169.webp Convocatoria opositora que no tendrá consecuencias en la Argentina.

Renuncia

De todos modos, Machado sigue avanzando en la consolidación de su mayoría propia en la oposición.

Este viernes, 13/10, el dirigente de Voluntad Popular (VP) Freddy Superlano anunció que se retira como precandidato para respaldar a María Corina Machado.

"En el recorrido por Venezuela escuchamos una y otra vez el nombre de una mujer que ha levantado la esperanza de millones de venezolanos", expresó Superlano.

Superlano dijo que la militancia y la dirigencia de Voluntad Popular -partido al que pertenecen tanto Leopoldo López como Juan Guaidó- se pone a disposición para trabajar por la candidatura de Machado dentro y fuera de Venezuela: "Somos uno solo."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmonitoreamos%2Fstatus%2F1712852792618979414%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1712852792618979414%7Ctwgr%5E2571e0de793a1dd6b54a66d406268318b214fb53%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-27328482053709111837.ampproject.net%2F2309290141000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Freddy Superlano: "En la calle todo el mundo profesa y está convencido de que María Corina es la ganadora de la primaria" https://t.co/m1QzPglI6e pic.twitter.com/bbNdKs4qX3 — Monitoreamos (@monitoreamos) October 13, 2023

El clamor

Machado y Superlano se encontraron en Altamira, Caracas, en compañía de militantes de ambos partidos.

“A medida que recorres el país te das cuenta qué hay muchas dificultades. Recorres el país y la gente te va manifestando el sentimiento de cambio que quiere Venezuela. Hay que escuchar a la gente. El clamor qué hay. Te dicen que deberíamos hacer”, dijo Superlano.

Superlano añadió que en la calle se sabe que la ganadora de la primaria es María Corina Machado.

Él espera que el candidato que participe en las elecciones presidenciales de 2024 sea el que se escoja dentro del seno de la coalición opositora. Por supuesto que es muy difícil porque Machado se encuentra inhabilitada por la auditoría electoral.

Otra renuncia

También renunció como precandidato Roberto Enríquez, de Copei (Democracia Cristiana), horas después de que Freddy Superlano anunciara su decisión.

Pero Enríquez no se pronunció por Machado.

"Vamos a participar en la primaria como guardianes, y vamos a apoyar al ganador de la primaria”, dijo él, y agregó que su decisión "no significa desmovilizarse".

Él explicó que su decisión de retirarse corresponde a que “no nos dan los tiempos” y afirmó que su exposición no le permitió transmitir la fuerza del mensaje que llevaba como abanderado de Copei.

Ya son 3 los candidatos que abandonan la carrera de la primarias: Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y Roberto Enríquez.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhcapriles%2Fstatus%2F1711163583390691810&partner=&hide_thread=false Nuestro mensaje a todos los venezolanos pic.twitter.com/MTSg5oosZQ — Henrique Capriles R. (@hcapriles) October 8, 2023

Capriles

La renuncia más ruidosa fue la de Capriles Radonski, líder de Primero Justicia, quien anticipó que no presentará ni apoyará a ningún otro pre candidato en las primarias.

2 veces candidato a la Presidencia -y en 1 caso seguro ganador pero frustrado por el fraude electoral cometido por el Partido Socialista Unido de Venezuela que comanda Nicolás Maduro-, se retirara de la contienda por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Él considera que es inútil para la oposición competir si luego no podrá, en caso de ganar, enfrentar otra vez a Maduro.

Capriles enfrentó a Hugo Chávez en 2012 y a Maduro en 2013 pero no puede ejercer cargos públicos desde 2017 por supuestas “irregularidades administrativas” durante su gestión como gobernador del estado Miranda, que abarca parte de Caracas.

Las inhabilitaciones es la forma que tiene Maduro de bloquear a los opositores. Va siendo hora de que en Venezuela se levanten todas las inhabilitaciones si se pretende que sus comicios sean legítimos, creíbles y representativos.

Machado confía en que un amplio triunfo le permita intentar una presión internacional sobre Maduro para que le permita participar. Imposible. Y en un mundo tan turbulento, es muy difícil que Venezuela reciba la atención que tuvo en el pasado.

Capriles le dijo al diario español El País:

“La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”.

“Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional, ilegal, arbitraria, pero está allí, impuesta por un gobierno no democrático”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVPITV%2Fstatus%2F1712888255367016722&partner=&hide_thread=false #NuevaEsparta | Desde hace una semana se encuentran sin electricidad varias áreas del hospital Luis Ortega, ubicado en la ciudad de Porlamar, lo que impide realizar intervenciones quirúrgicas y consultas médicas.



Familiares de los pacientes indicaron temer por la salud de… pic.twitter.com/WHSLSNBd1f — VPItv (@VPITV) October 13, 2023

Un diálogo

Breve diálogo entre El País y Capriles:

-Renunció a las primarias hace unos días por sorpresa. ¿Su decisión no debilita el proceso?

-Pienso que es más bien una manera de facilitar las cosas. Los objetivos que yo me había trazado eran, primero, seguir levantando la voz de los venezolanos más vulnerables y, segundo, que el único camino sea el electoral y que, pase lo que pase, en el año 2024 tengamos una candidatura que compita contra Maduro. Hoy es unánime, por parte incluso de las voces más extremistas, que hay que acudir a las elecciones en el 24. Esa era una de mis banderas y el hecho de estar o no en la primaria no significa que deje de estar presente en nuestra lucha.

-¿Qué le gustaría que hicieran los electores que pensaban votar por usted el día 22?

-Cada quien es libre de tomar la decisión que mejor le parezca. Creo que frente a un régimen que no es democrático, frente a unas elecciones que estamos luchando para que sean competitivas, hay una deuda con los electores por no haber discutido qué hacemos con las inhabilitaciones. Esa es la razón por la que yo salgo de este proceso, para facilitar esa discusión. Hace 6 años que estoy inhabilitado y es verdad que existía una gran expectativa de que en la negociación [entre el chavismo y la oposición] pudiéramos recuperar nuestros derechos políticos. Pero lo cierto es que hoy sigo inhabilitado y no debo atar nunca la suerte del país a mi suerte. El país tiene que tener una candidatura el próximo año más allá de la primaria. Por supuesto que mi candidato va a ser quien resulte ganador, lucharé por él, pero pensar que estamos en Suiza y que quien gane la primaria ya va a ser el candidato y que aquí estamos en una plena democracia es desconocer la realidad. A la oposición cuando peor le ha ido es cuando desconoce la realidad, cuando no la asume, y la realidad es que hay competidores que estamos inhabilitados. Pensar que Maduro me va a habilitar es tomar a Maduro como un demócrata, pero estamos luchando contra una dictadura que impone sus reglas. Meterse en el callejón pensando que por algún tipo de fuerza le vamos a imponer a Maduro las reglas es salirse de la realidad. Aquí nadie está aceptando las inhabilitaciones ni las inconstitucionalidades ni las barbaridades que ha hecho Maduro. Aquí lo que estamos hablando es de la realidad y de cómo la enfrentamos.

-¿Cree que el resto de candidatos inhabilitados deberían hacer lo mismo?

-Mi mensaje no fue para ninguno de los candidatos inhabilitados, es una decisión personal argumentada y explicada para ceder el espacio a otra persona que sí pueda inscribirse y facilitar así la decisión de los venezolanos para que podamos tener una candidatura. Yo, inhabilitado, no voy a poder inscribirme. Tenía expectativas en el proceso de negociación con el acompañamiento internacional, pero eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es ayudar a tener una candidatura que derrote a Maduro y creo que es obvio que yo no puedo ser.

-Si fuera líder en las encuestas, ¿habría hecho lo mismo?

-Ese es el análisis sobre todo de mis detractores, como si esto fuera para evitar una derrota y no. Los políticos ganamos y perdemos, no le tengo miedo a perder. Lo que creo es que había que mover el tablero para discutir lo que a mí me interesa, que es que en Venezuela pueda haber un cambio en el año 2024. La aspiración personal debe ponerse a un lado frente a la aspiración colectiva, y la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos es que haya un candidato que pueda competir. Si otra persona tiene más posibilidades que yo, adelante.

-El chavismo ha utilizado las inhabilitaciones para frenar a la oposición. ¿No piensa que cualquiera que salga y empiece a reunir apoyos acabará inhabilitado?

-Ahí está el ejemplo del Estado Barinas en 2021. Inhabilitaron al ganador después de haber ganado, inhabilitaron a su esposa, inhabilitaron al sustituto de su esposa y el cuarto candidato que presentamos es hoy el gobernador de un Estado que había gobernado la familia Chávez durante los últimos 20 años. No creo que Maduro pueda inhabilitar a 28 millones de venezolanos. Lo que no debemos hacer nosotros es pensar que hay un mesías, una persona que está predestinada. Es verdad que Maduro puede seguir inhabilitando, por eso esto no termina el día 22, es muy importante que existan reglas claras de qué hacer frente a las inhabilitaciones que puedan venir. Ojalá prime la madurez y las fuerzas políticas pongamos el interés grupal por encima del personal y pensemos en el país para discutir unas reglas que nos lleven siempre al mismo punto: tener una candidatura que derrote a Maduro.

alex saab.jpg Alex Saab Morán.

Noviembre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera una "conciliación" entre la Administración Maduro y la oposición para regreso a la mesa de negociación en noviembre.

“Nosotros estamos a favor de que se concilie, de que se llegue a un acuerdo en Venezuela, y tenemos información de que se están reuniendo integrantes del Gobierno con miembros de la oposición, y ojalá que ahora que va a haber elecciones participen todos, se llegue a un acuerdo", declaró López Obrador su habitual rueda de prensa matutina.

Gobierno y oposición venezolana negociaban en México hasta que la extradición del colombiano-venezolano Alex Saab Morán desde Cabo Verde a USA estalló todo el diálogo.

Alex Saab, quien tenía statu-quo de diplomático venezolano pero no le fue respetado, continúa detenido en USA pese a que las autoridades judiciales del país retiraron 7 cargos de lavado de dinero, dejando únicamente la acusación de conspiración para cometer blanqueo de capitales.

Sin duda que la libertad de Saab contribuiría a recomenzar el diálogo.

Las partes volvieron a México en noviembre de 2022, cuando firmaron el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, cuyo objetivo era la recuperación de recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional, pero los diálogos volvieron a congelarse por lo de Saab.

