París en noviembre, last chance para María Corina Machado

En 2023 son seleccionadas hasta 60 soluciones, a ser presentadas ante la comunidad internacional durante la 6ta. edición del Foro de París sobre la Paz, el 10 y 11 de noviembre en el Palais Brongniart.

Celac

En tanto, acaba de ocurrir en Bruselas (Bélgica), la III Cumbre de Líderes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), oportunidad en la que, entre otros temas, se abordó el posible levantamiento de sanciones de la UE contra Venezuela.

-Intentaron amedrentar a nuestra gente en Valle de La Pascua y los corrimos.



-Pusieron trancas en El Sombrero y Ortiz; nos fuimos en motos.



En la oportunidad, en un aparte de la III Cumbre, el jefe de la Plataforma Unitaria (oposición), Gerardo Blyde, se reunió con la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, por invitación del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En el evento también se encontraban gobernantes latinoamericanos o tolerantes o indulgentes con Maduro:

Alberto Fernández , presidente de Argentina;

, presidente de Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva , presidente de Brasil;

, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Además, el Alto Representante de la Unión Europea (UE), el español Josep Borrell Fontelles.

Ocurrió un respaldo de los presentes al Pacto Social firmado el 26/11/2022 en presencia del principal representante del Reino de Noruega, Dag Nylander, y ahora en Bruselas se reclamó su efectiva implementación a la brevedad.

También llamado 2do. Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, su objetivo principal es la recuperación de recursos del Estado venezolano bloqueados en el sistema financiero internacional. Por ejemplo, US$ 2.700 millones congelados por las sanciones de USA.

Además, los asistentes a la III Cumbre alentaron a que se retome el diálogo iniciado en México para acordar, entre otros temas de la agenda, las condiciones de las elecciones 2024.

Es decisivo que María Corina Machado, quien afirma que competirá contra Maduro y que le puede ganar, participe de las definiciones sobre las elecciones en las que ella espera participar.

2 fragmentos del comunicado difundido en la ocasión:

"Este proceso debe ir acompañado del levantamiento de las sanciones de todo tipo, con miras a su levantamiento total”.

"Propusieron que los participantes en la reunión continúen dialogando en el marco de las iniciativas establecidas y puedan volver a hacer balance durante el Foro de Paz de París el 11 de noviembre de 2023".

Delcy y Gerardo

En representación de Maduro estuvo Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, abogada y política que ha ejercido varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hoy día es ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

Por la oposición, Gerardo Blyde Pérez, abogado que fue alcalde del Municipio Baruta, de Caracas, presidente del comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (oposición).

Blyde Pérez ya ha participado en 2021 del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro en la Ciudad de México y en la firma de un "memorándum de entendimiento" inicial con Jorge Rodríguez Gómez, en presencia del noruego Dag Nylander.

En noviembre de 2022, ellos regresaron al diálogo, en la Ciudad de México, luego interrumpido y no reanudado.

Trascendió que en la reunión que ocurrió en un aparte de la III Cumbre, el argentino Alberto Fernández propuso que Venezuela regrese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que abandonó, para intentar que Maduro levante la inhabiitación de María Corina Machado. Muy complejo todo porque antes Venezuela debería regresar a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esto vuelve inexplicable que el partido político Vente Venezuela (VV), que lidera la precandidata presidencial María Corina Machado, cuestionara la declaración final de la III Cumbre, al considerar que salvaguardó los intereses de gobiernos “autoritarios”.

Así, ella reiteró una conducta propia de quien no desea negociar el poder sino apropiárselo o expropiárselo, y todos sospechan que esto es imposible en Venezuela si la única herramienta que se tiene es la eventual condena internacional. Es el talón de Aquiles de Machado.

Su afirmación:

Las acciones antidemocráticas, criminales y violatorias de los derechos humanos que los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela cometen a diario no fueron objeto de ninguna condena. Más bien, al habérseles dispensado el mismo trato que a cualquier Estado democrático, los gobiernos autoritarios de estos tres países han logrado que sus intereses se vean salvaguardados.

Francotiradora

Machado, con el sello de su partido político, difundió un comunicado rechazando la oportunidad de diálogo, eligiendo el aislacionismo, una posición que puede llevarla a la erosión de su imagen pública. Los 'halcones' son considerados extremistas por muchos, y conducen a los pueblos a situaciones difíciles.

Vente Venezuela / Machado:

"(...) Ninguna discusión económica o esfuerzo de integración puede darse sobre la base de que con estos regímenes es posible avanzar en esa dirección. Mucho menos, obviando a sus víctimas y a quienes sufrimos las consecuencias de enfrentarlos.

En consecuencia, exigimos a los gobiernos democráticos de ambos hemisferios un compromiso explícito con la liberación de más de 1.400 presos políticos que constantemente son sometidos a torturas o tratos crueles y degradamos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, demandamos toda la cooperación y acciones necesarias para impulsar la realización de elecciones libres y transparentes en estos tres países, con todo lo que ello implica y las garantías necesarias para que tengan éxito.

Sólo cuando dichas condiciones se cumplan podrá el diálogo internacional tener lugar entre los legítimos representantes de los ciudadanos de cada nación, y no entre quienes los oprimen. (...)".

Conclusión: habrá que promover nuevos referentes políticos en Venezuela porque con Machado sólo se asoma a la tragedia.

La negociación

Machado tendría que haber estado en esa mesa de negociaciones, no por Delcy Rodríguez sino por los promotores del encuentro, para comprometerlos básicamente con elecciones libres y que el ganador acceda al poder.

En verdad, Machado tiene temor de quedar condicionada ante los venezolanos si mantiene alguna relación, aún cuando sea en presencia de testigos confiables, con 'el régimen'.

Este enfoque es el que vuelve irreal las ínfulas de poder que se atribuye Machado.

Manuel Tomillo C. comentó en TalCual Digital que el periodista Vladimir Villegas, quien fue funcionario del gobierno del PSUV pero hoy es un crítico de Nicolás Maduro, destacó, precisamente, que lo que sucedió en el marco de la III Cumbre ubicó sobre la mesa los 2 puntos decisivos:

elecciones libres y

eliminación de sanciones internacionales.

¿Por qué, entonces, Vente Venezuela redactó una declaración que pretende desconocer la oportunidad de destrabar la crisis interminable?

Vladimir Villegas:

Los presidentes que firmaron esa declaración, entienden que pasa por levantamiento de sanciones y las sanciones también son inhabilitaciones.

María Corina Machado y Henrique Capriles se encuentran inhabilitados.

Villegas, a propósito de "la mano de Dios" que invoca la presidenciable:

Lo normal en todas estas cosas es el fracaso. Lo noticioso para mí es que están conversando. Si no creo en el diálogo, no creo en Dios; y eso que mi relación con Dios es diferente. Tiene sentido que la mayoría no crea en el diálogo ni en la reunión.

